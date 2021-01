Analyse mi-séance AOF France/Europe - Baisse molle des Bourses, STELLANTIS au firmament du CAC 40

(AOF) - Les marchés européens débutent la semaine en léger repli. Cette séance s'annonce molle en raison de la fermeture des marchés américains du fait du Martin Luther King Day. L'annonce d'une croissance chinoise plus forte que prévu au quatrième trimestre, 6,5% vs 6,1%, n'est pas suffisante pour rassurer. La situation sanitaire et par voie de conséquence la situation économique dans les pays développés restent préoccupantes. A Paris, Stellantis est au firmament pour son premier jour de cotation. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,18% à 5 602 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,25% à 3 590 points.

A Paris, Suez gagne plus de 3% à 17,465 euros tandis que Veolia cède 3,2% à 22,39 euros après un nouveau rebondissement dans le feuilleton du projet de fusion des deux groupes. Hier, Suez a indiqué soutenir l'offre d'Ardian et de GIP (Global Infrastructure Partners) visant à contrecarrer l'OPA hostile de Veolia. Selon le groupe, l'irruption de ces deux " chevaliers blancs " permet de trouver une solution amicale et rapide à la situation créée par l'intention d'offre de Veolia.

Une nouvelle étoile brille au sein du CAC 40 ce lundi. Il s'agit de Stellantis, le groupe issu de la fusion entre le français PSA et l'italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Pour sa première journée de cotation, le quatrième constructeur mondial surplombe l'indice phare parisien, lui permettant d'afficher une capitalisation boursière d'environ 42 milliards d'euros. C'est 8 milliards de moins que Volkswagen, le premier constructeur mondial en volume.

Total (-0,46% à 36,925 euros) a acquis une participation minoritaire de 20% dans Adani Green Energy Limited (AGEL) auprès du groupe Adani. Cette transaction marque le renforcement du partenariat entre les groupes Adani - le plus grand conglomérat privé indien dans le domaine de l'énergie et des infrastructures - et Total dans les domaines de la transition énergétique et de l'énergie verte en Inde. Dans le cadre de ce partenariat,Total déboursera 2,5 milliards de dollars.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La croissance chinoise au quatrième trimestre a accéléré à 6,5% après +4,9% au trimestre précédent. La Chine devrait être le seul pays important à afficher une hausse de son PIB en 2020 : 2,3%.

Vers 12 heures, l'euro perd 0,10% à 1,2064 dollar.