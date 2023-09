Analyse mi-séance AOF France/Europe - Attentisme avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens reculent légèrement, la prudence étant de rigueur avant l’inflation américaine en août. Les prix à la consommation sont attendus en hausse de 3,6% en rythme annuel. Dans sa version core, l’inflation est anticipée à 4,3% après 4,7% en juillet. Ces données devraient décider de la tendance finale. A Paris, Accor bénéficie de l’attribution d’une note investment grade par S&P. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,59% à 7 210 points tandis que l’EuroStoxx50 recule de 0,71% à 4 211 points. Les taux longs progressent des deux côtés de l'Atlantique.

Malgré des résultats robustes, l'Espagnol Inditex (acronyme de Industria de Diseño Textil) fléchit de 3,66% à 34,48 euros. Un recul qu'il faut toutefois relativiser puisque l'action s'inscrit dans un climat d'euphorie boursière, progressant de plus de 4% sur un mois et de plus de 40% depuis le début de l'année. Le propriétaire de la marque Zara a annoncé ce mercredi un bond de 40% de son bénéfice net qui ressort à 2,5 milliards d'euros pour le premier semestre de son exercice décalé, dépassant les attentes des investisseurs qui ciblaient 2,42 milliards de profits.

A Paris, Accor (+1,73% à 34,65 euros) affiche l'une des plus fortes hausses du SBF120 ; la décision de S&P de lui attribuer désormais une notation ‘Investment Grade’ ouvrant la voie à des rachats d’actions. L'agence de notation a relevé hier soir la note du groupe hôtelier de BB+ (perspective positive) à BBB- (perspective stable). En juin dernier, Accor avait annoncé lors de sa réunion investisseurs que d'ici à 2027, il prévoyait environ 3 milliards de retour aux actionnaires, " en ligne avec les prérequis d'un profil ' Investment Grade' ", via les dividendes et les rachats d'actions.

Alstom (-4,55% à 23,06 euros) accuse la plus forte baisse du CAC 40 après que Barclays a initié le suivi du titre avec une recommandation " Sous-Pondérer " et un objectif de cours de 16,50 euros. L'analyste constate " une déconnexion entre une valorisation élevée d'une part, et d'autre part une activité irrégulière/challengée, des vents contraires au niveau du free cash flow, un endettement élevé ainsi qu'une notation de crédit potentiellement vulnérable ". " Tout faux pas éventuel (s'il devait se produire) risque d'avoir un impact important sur les actions ", ajoute Barclays.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 1,1% dans la zone euro et dans l'Union européenne en juillet par rapport à juin 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus Reuters s'élevait à -0,7%. En juin 2023, la production industrielle avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et dans l'UE.

Les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en août seront publiés à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera connue à 16h30.

A la mi-séance, l'euro perd 0,29% à 1,0731 dollar.