Analyse mi-séance AOF France/Europe - Apple inquiète les investisseurs européens

(AOF) - Les investisseurs européens voient rouge ce mardi à cause d'Apple. Le géant américain a annoncé lundi soir qu'il n'atteindrait pas ses objectifs trimestriels à cause du coronavirus. Dans le même temps, les marchés ont ignoré l'annonce par Pékin de ne pas taxer davantage certains produits américains, et le fait que le nombre de nouveaux infectés au covid-19 ralentisse. L'épidémie a d'ailleurs plombé le sentiment des investisseurs en Allemagne, qui ressort en chute libre dans l'indice ZEW. A la mi-séance, le CAC 40 perd 0,36% à 6 063,96 points, et l'EuroStoxx50 recule de 0,40% à 3 837,79 points.

STMicroelectronics (-2,94% à 27,37 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40 et Soitec (-3,58% 86,30 euros), le plus fort repli de l'indice SBF 120 en raison de l'avertissement d'Apple sur ses ventes. Le fabricant de l'iPhone a indiqué hier soir ne pas s'attendre à atteindre son objectif de revenu pour le premier trimestre calendaire. Il a mis en cause les difficultés d'approvisionnement d'iPhone entraînées par une réouverture des usines de ses sous-traitants plus lente qu'anticipé et une demande moins forte que prévu en Chine.

C'est désormais officiel. Alstom (-5,67% à 47,42 euros) a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Bombardier et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour l'acquisition de Bombardier Transport, les activités ferroviaires du canadien Bombardier. Un tel rapprochement donnera naissance à un mastodonte, numéro deux mondial du secteur, avec un carnet de commandes d'environ 75 milliards d'euros et un chiffre d'affaires avoisinant les 16 milliards d'euros. Le prix d'acquisition sera compris entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros et sera payé en numéraire et en actions nouvellement émises par Alstom.

Carrefour (+2,16% à 16,11 euros) affiche la plus forte hausse de l'indice CAC 40, soutenu par Goldman Sachs qui a relevé sa recommandation de Neutre à Acheter et son objectif de cours de 15,9 euros à 20 euros. Le bureau d'études souligne que la confirmation d'un croissance à deux chiffres des profits en France en 2019 implique une progression des marges dans ce pays, une première depuis 2014. La marge d'Ebit devrait progresser de 30 points de base au second semestre, également son plus fort taux de croissance depuis 2014.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indicateur ZEW en Allemagne, qui mesure le sentiment économique des investisseurs, est ressorti à 8,7 pour le mois de février, alors que le consensus attendait 21,5 et qu'il était de 26,7 au mois de janvier.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New York en février est attendu à 14h30. L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en février sera publié à 16 heures.

Vers 11h50, l'euro recule de 0,08% à 1,0831 dollar.