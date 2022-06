Analyse mi-séance à Wall Street - Équilibre fragile

(AOF) - Wall Street évolue proche de l'équilibre. Les valeurs technologiques et de croissance semblent résister grâce au retour au calme sur le marché obligataire. Le rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans est reparti à la baisse, passant sous le seuil symbolique des 3%. Par ailleurs, le profit warning de Target a envoyé un mauvais signal concernant la consommation américaine. Mais les analystes estiment que les déboires du distributeur s'expliquent en grande partie par des causes internes. Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,05% à 32 903 points alors que le Nasdaq abandonne 0,02% à 12 059 points.

En forte baisse à l'ouverture, Target réduit ses pertes, cédant 1,52% à 157,24 dollars. Le distributeur de produits "low cost" a lancé un second avertissement en moins d'un mois. Celui-ci est lié à sa décision de prendre une série de mesures visant à redimensionner ses stocks pour le reste de l'année. Pour le deuxième trimestre de son exercice 2022, la société de Minneapolis anticipe une marge d'exploitation d'environ 2% contre "une fourchette large centrée sur le taux de marge d'exploitation du premier trimestre de 5,3%" auparavant.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti en avril à 87,1 milliards de dollars. Les économistes attendaient un déficit de 89,5 milliards après 107,7 milliards en mars (chiffre révisé de 109,8 milliards).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

À l'automne 2024, l'USB Type-C deviendra le port de charge commun à tous les téléphones mobiles, tablettes et appareils photo dans l'UE, ont convenu les négociateurs du Parlement européen et du Conseil. Cette législation s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de l'Union européenne visant à rendre les produits dans l'Union plus durables, à réduire les déchets électroniques et à faciliter la vie des consommateurs.

Kohl's bondit de 10% en préouverture de Wall Street. L'enseigne de grands magasins a entamé des négociations exclusives avec Franchise Group en vue d'un possible rachat pour 60 dollars par action. Cela confirme les informations de presse rapportées la semaine dernière par le Wall Street Journal.

Le distributeur de produits "low cost" Target Corporation a annoncé une série de mesures visant à redimensionner ses stocks pour le reste de l'année. Dans ces conditions, Target Corporation a abaissé ses objectifs pour la deuxième fois en moins d'un mois. Pour le deuxième trimestre de son exercice 2022, la société de Minneapolis anticipe une marge d'exploitation d'environ 2% contre "une fourchette large centrée sur le taux de marge d'exploitation du premier trimestre de 5,3%" auparavant. Elle vise par ailleurs une marge d'environ 6% au second semestre.

Tupperwar a conclu la vente de son activité beauté Neutrimetics, qui opère en Australie, en Nouvelle-Zélande et en France. La transaction s'inscrit dans le cadre du plan de redressement du fabricant de produits de rangement pour la cuisine, qui consiste à céder des actifs non essentiels. Les conditions, y compris la date de clôture prévue, n'ont pas été divulguées. Au premier trimestre, la société a vendu son activité beauté Avroy Shlain en Afrique du Sud, puis au deuxième trimestre, elle a vendu son activité beauté House of Fuller au Mexique..