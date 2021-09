Analyse mi-séance AOF France/Europe - Le rebond se prolonge à quelques heures de la Fed

(AOF) - Les bourses européennes restent dans le vert jeudi à la mi-séance. Les investisseurs sont tout d'abord rassurés par la capacité du géant immobilier chinois, Evergrande, très fragilisé financièrement, à honorer le paiement d'une de ses obligations arrivant à échéance aujourd'hui. Ils attendent ensuite avec impatience la décision de politique monétaire de la Fed, qui sera connue ce soir, notamment en ce qui concerne l'avenir du programme de rachats d'actifs. Ainsi, le CAC 40 progresse de 0,95% à 6 614,73 points et l'Euro Stoxx 50 gagne 0,78% à 4 129,29 points.

Legrand s'adjuge 1,11% à Paris, à 95,06 dollars par action, après avoir confirmé ce matin, à l'occasion de sa journée investisseurs, ses objectifs à moyen terme énoncés en février dernier. Comme attendu par les analystes de Deutsche Bank, le fabricant d'équipements électriques vise ainsi toujours une croissance de son chiffre d'affaires (hors effets de change) de 5% à 10%, une marge opérationnelle ajustée moyenne d’environ 20%, ainsi qu'un cash flow libre normalisé compris en moyenne entre 13% et 15% du chiffre d’affaires.

JCDecaux (+1,49% à 21,76 euros) a annoncé avoir remporté l'un des plus importants contrats de communication extérieure en Australie. Sydney Trains a choisi JCDecaux comme partenaire publicitaire principal dans ses halls et sur ses quais, pour une durée maximale de 10 ans. " Ce gain représente également le plus gros contrat routier grand format individuel de New South Wales et offre aux annonceurs des opportunités de communication digitale grand format incomparables ", souligne le numéro un mondial de la communication extérieure.

Icade (1,48% à 71,80 euros), actionnaire d'Icade Santé à hauteur de 58,3%, annonce ce jour que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le prospectus relatif à l'introduction en Bourse (IPO) d'Icade Santé. La fourchette indicative de prix applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global s'établit entre 115 euros et 135 euros par action. Le prix sera fixé le 30 septembre. L'offre comprend une offre primaire de 800 millions d'euros.

Les chiffres économiques du jour

En zone euro, la confiance des consommateurs en septembre est attendue à 16h.

Les investisseurs prendront également connaissance à 16h des ventes de logements anciens en août aux Etats-Unis. L'évolution hebdomadaire des stocks américains de pétrole est attendue à 16h30. Surtout, les marchés attendent à 20h la décision de politique monétaire de la Fed.

Peu avant midi, l'euro grappille 0,06% à 1,1734 dollar.