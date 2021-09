Analyse mi-séance AOF France/Europe - Evergrande déclenche des prises de bénéfices

(AOF) - Les marchés actions européens plient sous le poids de prises de bénéfices après une série de trois séances consécutives de hausse. "L'effet Fed" est passé tandis que le dossier Evergrande revient sur le devant de la scène. Hier, le géant chinois de la promotion immobilière n'a pas versé les intérêts sur un emprunt obligataire, ravivant ainsi la crainte d'une faillite susceptible de déstabiliser le système financier chinois. Autre mauvaise nouvelle, en Allemagne, le climat des affaires continue de se dégrader. Vers midi, le CAC 40 cède 0,99% à 6 633,9 points, l'Euro Stoxx 50, 0,7% à 4 165 pts.

L'action Antin Infrastructure Partners bondit de 26% à 30,3 euros pour sa première séance de cotation. Le prix de l'offre avait été fixé à 24 euros par action, soit une capitalisation boursière d'environ 4,1 milliards d'euros pour la société de capital-investissement, spécialisée dans les infrastructures. Il s'agit de la plus importante IPO en 2021 sur Euronext à Paris. Le montant des fonds levés par l'émission d'actions nouvelles s'élève à environ 350 millions d'euros sur la taille initiale de l'offre.

SMCP gagne 2,65% à 6,775 euros après avoir atteint plus tôt 7,25 euros, soit plus haut niveau depuis la mi-juin. Les investisseurs spéculent sur un changement d'actionnaire principal. Hier matin, European TopSoho, une filiale luxembourgeoise du groupe chinois Ruyi, propriétaire de 53% du capital des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, a fait défaut. Il avait jusqu'au 21 septembre pour pour rembourser une dette obligataire de 250 millions d'euros. Las. European TopSoho bénéficie d''un délai de grâce de neuf jours, mais rien n'indique que la filiale honorera sa dette.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti en septembre à 98,8. Les économistes tablaient sur 98,9 après 99,6 en août.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs en août sont attendues à 16 heures.

Ce midi, l'euro s'effrite de 0,04% à 1,1736 dollar.