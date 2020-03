Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ANALYSE-Le coronavirus plonge la politique monétaire dans une nouvelle ère Reuters • 24/03/2020 à 16:11









(Crédits photo : BCE / FED - ) * Les banques centrales sortent l'artillerie lourde * Elles n'offrent pas de remède à la crise sanitaire * Les rendements s'apaisent et les Bourses remontent * L'accalmie pourrait ne pas durer par Patrick Vignal PARIS, 24 mars (Reuters) - Les grandes banques centrales ne lésinent pas sur les moyens pour contrer les effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus sur l'économie et les marchés financiers mondiaux mais elles n'ont pas toutes les cartes en main, s'accordent à dire les stratèges des sociétés de gestion. S'il était nécessaire pour elles d'empêcher que les conditions de financement continuent de se dégrader afin de poser les bases d'un rebond solide, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et les autres n'ont en effet pas de remède à la crise sanitaire ni de réponse quant à son ampleur et sa durée, soulignent-ils. Face à une récession économique mondiale qui ne fait plus de doute en raison de l'effet considérable à la fois sur l'offre et sur la demande des mesures de confinement destinées à enrayer la pandémie de coronavirus, les instituts d'émission n'ont cependant pas hésité à sortir rapidement l'artillerie lourde. "On est dans un scénario où il n'y a plus de limite à l'action monétaire", dit à Reuters Esty Dwek, responsable des stratégies de marché chez Natixis IM Solutions. "Les banquiers centraux ne sont pas à court de munitions, ils auront la créativité nécessaire et ils pourraient encore nous surprendre." L'heure est donc aux "bazookas" monétaires, à l'image de l'arsenal impressionnant déployé par la Réserve fédérale, qui a annoncé lundi un ensemble des mesures de soutien aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises américaines, auxquelles elle achètera des obligations. Les programmes existants d'achats de bons du Trésor et de produits de titrisation de prêts hypothécaires (MBS) seront quant à eux augmentés autant que nécessaire au moment où la première économie du monde s'apprête à dire adieu au plus long cycle d'expansion de son histoire. La BCE n'est pas en reste puisqu'elle a annoncé qu'elle allait racheter des actifs pour 750 milliards d'euros dans le cadre d'une opération baptisée sans équivoque Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP). Et l'institut de Francfort n'exclut pas non plus des achats de fonds indiciels ETF (exchange-traded fund), à l'instar de ce que fait la Banque du Japon depuis des années. DES ACHATS MASSIFS "Il semble que les banques centrales soient en train de basculer en accéléré dans une nouvelle ère", commente Bastien Drut, stratégiste sénior chez CPR AM. "L'amplitude de leurs opérations de bilan est beaucoup plus forte que lors des 20 dernières années." L'impact de la pandémie sera si violent qu'il obligera les Etats à mettre en oeuvre des politiques budgétaires ambitieuses afin d'éviter qu'il ne laisse des traces durables sur l'économie, souligne-t-il. Il est donc logique que les banques centrales baissent les taux directeurs, désormais proches de zéro ou négatifs dans tous les pays développés du monde, pour faciliter le financement de ces mesures, argumente-t-il. S'ils avaient déjà baissé leurs taux lors de la crise financière de 2008-2009, les grands instituts d'émission n'avaient pas immédiatement lancé de programmes massifs de rachats d'actifs, fait remarquer Bastien Drut. Plus généralement, sur les 20 dernières années, la Fed, la BCE ou encore la Banque du Japon n'avaient acheté massivement de la dette souveraine qu'en période de relativement faibles émissions nettes de dette publique, souligne-t-il. "La crise actuelle est différente : les banques centrales vont acheter de grandes quantités de dette souveraine au moment même où les Etats vont émettre bien davantage en raison de la crise économique liée au coronavirus", relève-t-il. LE RISQUE DE CRÉDIT SOUS SURVEILLANCE Les banques centrales surveillent notamment les tensions apparues sur le marché du crédit et le risque de nombreuses dégradations par les agences de notation de la note des entreprises ainsi que d'une vague de défauts, explique pour sa part Esty Dwek. "Il faut surveiller le lien entre le crédit et la liquidité, avec un impact à prévoir si des gros fonds ont des soucis de liquidité", dit-elle. La Fed l'a bien compris en annonçant des rachats d'obligations d'entreprises, même si elle se garde pour l'instant de s'aventurer dans l'univers des émetteurs classés en catégorie spéculative par les agences de notation ("high yield"), pourtant particulièrement menacés et appelés à faire défaut, prolonge Vincent Boy, analyste marché chez IG France. "Le marché pourrait se retrouver en manque de liquidité avec des actifs que personne ne veut", prévient-il. "Ainsi, sans soutien de la part de la Fed, le marché du 'high yield' pourrait causer des défauts de paiement, entrainant le reste du marché et l'économie dans son ensemble". En attendant la matérialisation éventuelle de ce scénario catastrophe, les annonces des banques centrales, couplées aux réponses budgétaires qui se dessinent, ont eu pour effet d'apaiser les tensions observées sur les rendements des emprunts d'Etat et d'entraîner un rebond des indices boursiers. Ce dernier phénomène pourrait toutefois ne pas durer, notamment parce que les indicateurs macroéconomiques désastreux, à l'image des indices PMI européens publiés mardi, risquent de se multiplier, mais aussi parce que la question cruciale du calendrier du pic de l'épidémie reste sans réponse, prévient Vincent Boy. "Il est logique que les investisseurs attendent plutôt un recul du nombre de cas, ou du moins une stabilisation de la situation, pour retrouver l'espoir d'un retour rapide à l'activité, avant de retourner à l'achat sur les marchés financiers", fait-il valoir. "Par ailleurs, bien que les achats d'actifs frénétiques lancés par la Fed devraient à un moment permettre de soutenir l'activité, cela présente un risque majeur alors que le monde était, déjà bien avant le coronavirus, sous perfusion de liquidité." (édité par Blandine Hénault)

