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Analyse du marché : les actions d'Alphabet pourraient être prêtes pour un rebond correctif
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 12:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Christopher Romano

Les actions d’Alphabet, la société mère de Google, sont en baisse depuis mai, ayant perdu plus de 30 % entre leur plus haut et leur plus bas au cours de cette période. Après une telle chute, elles pourraient connaître un répit, ne serait-ce que temporaire, susceptible de faire remonter le titre d’environ 10 %, selon l’analyse technique.

Cliquez ici pour consulter un graphique d'analyse technique détaillé.

Les marchés évoluent rarement en ligne droite et même les fortes tendances baissières peuvent être interrompues par des rebonds à court terme, appelés « corrections ».

Les analystes techniques utilisent les graphiques des mouvements de cours récents pour déterminer où une action pourrait se diriger lors d’une telle correction.

Dans un marché baissier, les observateurs des graphiques recherchent notamment un « support », c’est-à-dire un niveau qui sert de plancher aux cours. Élément crucial pour les perspectives d’un rebond d’Alphabet, l'action semble avoir trouvé un support dans la zone comprise entre 270 et 275 dollars.

Lorsqu’ils recherchent un support, les analystes se basent souvent sur les plus bas antérieurs, qui témoignent de la réticence du marché à faire chuter l'action en dessous d’un certain niveau. Une autre source de soutien réside dans les calculs, exprimés en pourcentage, des niveaux que les marchés revisitent souvent après un mouvement important. On parle alors de « retracements de Fibonacci », et l’un d’entre eux se situe à 274,57 dollars. Il marque le point médian de la hausse d’Alphabet entre avril 2025 et mai de cette année, selon les données fournies par LSEG.

L’importance de cette zone de soutien est renforcée par le plus bas mensuel de novembre 2025, à 270,70 dollars, et par celui de mars 2026, à 272,11 dollars.

Lors d’un rebond correctif potentiel tel que celui d’Alphabet, les analystes peuvent utiliser ce qu’on appelle un canal de tendance pour déterminer l’amplitude des fluctuations d’une action lors de sa baisse. Un canal de tendance se compose d’une ligne centrale qui trace la trajectoire principale des actions, entourée de lignes parallèles marquant les principaux sommets et creux du mouvement.

Les plus bas enregistrés par Alphabet cette semaine et la semaine dernière l’ont fait passer sous le seuil inférieur du canal de tendance. Maintenant qu’il s’est redressé au-dessus de ce seuil, la ligne centrale du canal de tendance constitue un objectif probable, situé entre 315 et 320 dollars environ.

Les analystes techniques utilisent des indicateurs de momentum et de volatilité pour étayer leur opinion quant à la hausse ou à la baisse d’une action. Parmi ceux-ci figure l’indice de force relative (RSI), qui mesure la durée et l’amplitude d’un mouvement afin de fournir une indication sur le momentum. La convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD) est un autre outil. Elle compare deux moyennes mobiles pour évaluer le momentum. Il existe également ce que l’on appelle les bandes de Bollinger, qui mesurent l’écart d’une action par rapport à une moyenne mobile afin d’évaluer la volatilité.

Ces trois indicateurs aboutissent à un verdict mitigé concernant Alphabet. Sur une base hebdomadaire, le RSI laisse entrevoir la possibilité de gains, tandis que le MACD et les bandes de Bollinger indiquent un risque persistant de baisse. Dans l’ensemble, cela suggère qu’Alphabet reste pris dans une tendance baissière, mais qu’il pourrait remonter à court terme.

Si Alphabet passe sous la zone des 272-275 dollars, l'action prolongera probablement sa tendance baissière.

En revanche, un passage au-dessus de la ligne médiane, proche de 315 à 320 dollars, indiquerait aux traders qu’il est temps d’envisager la possibilité de nouveaux gains.

Alphabet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire transmise via son portail dédié aux relations avec les médias.

Ce que montre le graphique:

* Alphabet affiche une baisse de plus de 30 % entre son plus haut et son plus bas depuis mai

* Un rebond correctif pourrait le ramener vers la fourchette de 315 à 320 dollars

* Une chute sous la zone des 272-275 dollars déclencherait une reprise de la tendance baissière actuelle

(« Mapping the Market » est une chronique quotidienne rédigée par des journalistes de Reuters. Ce commentaire repose sur une analyse technique des graphiques financiers, qui permet d'évaluer la probabilité d'évolutions futures des cours, mais ne garantit pas le résultat. Cette chronique ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation de trading. )

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/11/2026 à 12:00:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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