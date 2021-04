Analyse clôture AOF Wall Street - Wall Street repart de l'avant en dépit d'un Netflix à la peine

(AOF) - Après deux séances dans le rouge, Wall Street est reparti de l'avant mercredi. Les investisseurs misent sur un rebond rapide de l'économie américaine, grâce à la politique accommodante de la Fed et aux mesures de relance mises en place. Cela a relégué en arrière-plan (pour le moment) la progression de la pandémie de Covid-19 en Inde, au Brésil et au Japon ; la volatilité du compartiment obligataire, ainsi que la déception Netflix. Au son de la cloche, le Dow Jones a pris 0,93 % à 34 137,31 points et le Nasdaq Composite, +1,19% à 13 950,22 points.

Netflix a chuté de 7,40% à 508,90 dollars l'action sur la place de New York. Le géant du streaming a largement déçu les investisseurs après avoir rapporté une hausse du nombre de ses abonnés de "seulement" 3,98 millions au cours du premier trimestre 2021, alors qu'il espérait en recruter au moins 6 millions. Il s'agit tout simplement de son pire premier trimestre sur ce point depuis 2013, après une année 2020 exceptionnelle (+37 millions d'abonnés) portée par l'épidémie de Covid-19.

Les chiffres économiques du jour

Selon les derniers chiffre de l'agence américaine de l'énergie, les stocks américains de pétrole brut ont augmenté de 0,594 million de barils au cours de la semaine du 16 avril. Ils ont ainsi surpris les attentes des analystes qui tablaient sur un repli de 2,975 millions de baril, après une chute de 5,889 millions la semaine précédente. Dans le même temps, les stocks d'essence ont augmenté de 0,086 million de barils, ce qui est inférieur aux attentes du marché qui prévoyaient une augmentation de 0,464 million.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BAKER HUGUES

Le bilan est mitigé pour Baker Hugues lors du premier trimestre 2021. Côté face, le groupe parapétrolier américain a dégagé un bénéfice par action ajusté de 12 cents, dépassant ainsi les attentes du consensus FactSet d'un cent. Côté pile, le chiffre d'affaires a reculé de 12 % sur un an à 4,78 milliards de dollars. C'est moins que ce qu'attendait le marché, soit 4,80 milliards de dollars.

HALLIBURTON

Halliburton a levé le voile mercredi sur ses résultats au titre de son premier trimestre 2021. Ainsi, la multinationale parapétrolière a dégagé un bénéfice par action de 19 cents sur la période, dépassant les attentes du consensus (17 cents). Idem pour le chiffre d'affaires qui ressort à 3,45 milliards de dollars (-31,5%), alors que les attentes du marché s'établissaient à 3,36 milliards de dollars.

NETFLIX

Netflix a publié au premier trimestre 2021 un bénéfice de 1,707 milliard de dollars, soit 3,75 dollars par action, contre un bénéfice de 709 millions, ou 1,57 dollar par action, un an plus tôt. Des chiffres aussi bien supérieurs aux attentes du géant du streaming vidéo (2,97 dollars par actions) que de celles de Wall Street (3,16 dollars par action). En revanche, du côté du chiffre d'affaires, même s'il est ressorti à 7,163 milliards de dollars (+24,2%), très légèrement au-dessus des estimations du groupe, il n'a pas satisfait le consensus, qui espérait 7,4 milliards.

VERIZON

Verizon Communications a publié mercredi ses résultats du premier trimestre 2021. Ainsi, le groupe américain de télécommunications a dégagé un bénéfice par action ajusté de 1,31 dollar sur la période, dépassant les attentes du consensus FactSet (1,29 dollar). De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 32,9 milliards de dollars (+4% sur un an). C'est un peu mieux que les prévisions du marché qui s'établissaient à 32,5 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année 2021, Verizon vise un bénéfice par action ajusté compris entre 5 et 5,15 dollars.