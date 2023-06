Analyse clôture AOF Wall Street - Wall Street en ordre dispersé après la décision de la Fed

Le projet de rachat de la société de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft a été bloqué temporairement par un juge fédéral, ce qui donne plus de temps à l'examen réglementaire de l'opération. Cette décision fait suite à la demande de la Commission fédérale du commerce des États-Unis d'empêcher temporairement Microsoft de finaliser le rachat.

Advanced Micro Devices et Amazon sont orientés positivement en pré-Bourse après une information de Reuters selon laquelle le géant du commerce en ligne envisageait d'utiliser les puces destinées à des applications d'intelligence artificielle du groupe de semi-conducteurs dans sa division AWS (Amazon Web Services).

La Commission européenne a accusé Google, filiale d'Alphabet, de fausser la concurrence dans le secteur des technologies de publicité en ligne ("adtech"). La Commission a averti la firme californienne qu'elle pourrait lui ordonner de céder une partie de ses services dans ce domaine à l'issue de son enquête. Bruxelles reproche à Google de favoriser ses propres services de technologies d'affichage publicitaire en ligne au détriment de prestataires de services de technologie publicitaire, d'annonceurs et d'éditeurs en ligne concurrents.

Après avoir augmenté ses taux directeurs au cours de dix réunions consécutives, la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé, mercredi, de laisser ses taux inchangés, dans une fourchette comprise entre 5 % et 5,25 %. La Fed marque ainsi une pause concernant la hausse des taux. Cependant, elle ouvre la porte à deux nouvelles hausses d'ici la fin de l'année 2023.

L'indice américain des prix à la production pour le mois de mai est ressorti à -0,3%, alors que le consensus tablait sur une baisse de 0,1% après une hausse de 0,2% avril. Hors alimentation et énergie, il est ressorti stable après +0,1% en avril.

