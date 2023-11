Analyse clôture AOF Wall Street - Les indices dans le vert, la Fed laisse ses taux inchangés

(AOF) - Les marchés américains ont terminé dans le vert. Les nombreuses statistiques économiques du jour ont été mitigées. L'activité dans le secteur manufacturier s'est stabilisée en octobre aux Etats-Unis, ressortant à 50 en ligne avec sa première estimation. Comme attendu, La Fed a maintenu les taux des "fed funds" à 5,25-5,50%. Elle n'exclut pas de nouvelles hausses du coût du crédit. Coté valeurs, plusieurs déceptions ont été recensées depuis hier soir, dont le profit warning d'Estée Lauder. Le Dow Jones a gagné 0,67% à 33 274,58 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1,64% à 13 061,47 points.

Estée Lauder a chuté de 18,85% à 104,49 dollars et affiche la troisième plus forte baisse de l'indice S&P 500 après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. Le concurrent de L'Oréal a mis en cause le ralentissement de la croissance de l'ensemble des produits de beauté de prestige en Chine continentale et au niveau du commerce de passage (travel retail). La société américaine s'inquiète aussi des risques d'interruption de ses activités en Israël et dans d'autres parties du Moyen-Orient.

Les chiffres économiques du jour

Les créations d'emplois dans le secteur privé se sont élevées à 113 000 en septembre aux Etats-Unis contre un consensus de 150 000 après 89 000 en septembre, selon le rapport ADP.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier de l'Institute of Supply Management est ressorti à 46,7 en octobre, à comparer avec un consensus de 49. Il s'élevait à 49 en septembre.

L'activité dans le secteur manufacturier s'est stabilisée en octobre aux Etats-Unis, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 50 en octobre, en ligne avec sa première estimation. Il progresse par rapport à son niveau de 49,8 en septembre et il était anticipé à 50. Un indice inférieur à 50 signale une contraction du secteur et supérieur à 50, une expansion.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 9,55 millions d'ouvertures de postes en septembre, le consensus étant de 9,25 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 0,497 millions.

Les dépenses de construction ont augmenté de 0,4% en septembre aux Etats-Unis, en ligne avec les attentes. Elles avaient augmenté de 1% en août.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMD

AMD a dévoilé des profits supérieurs aux anticipations, mais des projections de ventes décevantes. Au troisième trimestre, le concurrent d’Intel a connu un bond de 353% de son bénéfice net à 299 millions de dollars, soit 18 cent par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 70 cents, à comparer avec un consensus de 68 cents. Les revenus ont progressé de 5% à 5,8 milliards de dollars contre des attentes de Wall Street de 5,7 milliards.

DuPont

Si le groupe chimique DuPont a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, les investisseurs retiennent surtout la réduction de l'objectif de revenus pour 2023. Au troisième trimestre, le bénéfice net par action ajusté a augmenté de 12% à 92 cents, soit 8 cents de mieux que le consensus. Les revenus ont chuté de 8% à 3,06 milliards de dollars alors que le marché visait 3,15 milliards de dollars. Ils ont baissé de 10% à taux de change et périmètre constants.

Estée Lauder

Estée Lauder est attendu en forte baisse à Wall Street après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. Sur l'exercice fiscal 2024, le groupe de cosmétiques prévoit désormais des revenus au mieux en hausse de 1% et au pire en recul de 2% contre une précédente prévision de croissance comprise entre 5% à 7%. En organique, les ventes sont attendues au pire en repli de 1% et au mieux en progression de 2%. Estée Lauder tablait auparavant sur une croissance interne située entre 6% et 8%.

Kraft Heinz

Le groupe d'agroalimentaire Kraft Heinz a dévoilé des revenus décevants et rehaussé sa prévision de bénéfice par action ajusté pour 2023. Au troisième trimestre, le groupe a vu son bénéfice net chuter de 41,7% à 254 millions de dollars, soit 21 cents. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 72 cents, soit 6 cents de mieux que le consensus. Les ventes ont augmenté de 1% à 6,57 milliards de dollars alors que le marché visait 6,7 milliards de dollars. Elles ont progressé de 1,7% en données organiques.

UnitedHealth

L'assureur-santé UnitedHealth a dévoilé des profits plus élevés que prévu. Au troisième trimestre, le bénéfice net a atteint 5,84 milliards de dollars, soit 6,24 dollars par action, contre respectivement 5,26 milliards de dollar et 5,55 dollars, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 6,56 dollars, soit 24 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 92,36 milliards de dollars,à comparer au consensus de 91,37 milliards de dollars.