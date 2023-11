Analyse clôture AOF Wall Street - Légers gains des actions et rebond des taux longs

(AOF) - Les marchés actions américains ont prolongé mercredi leur mouvement de hausse. L'indice des prix à la production a reculé le mois dernier après une progression de 0,4% en septembre, ce qui conforte le scénario de la fin de la remontée des taux de la Fed. Les taux longs ont cependant rebondi après leur chute de mardi. Du côté valeurs, Target a terminé en tête du S&P500 après l’annonce d’un bénéfice largement supérieur aux attentes. Le Dow Jones a gagné 0,47% à 34 991,21 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,07% à 14 103,84 points.

Target s'est envolé de 18,03% à 130,59 dollars sur la place new-yorkaise après avoir annoncé ce mercredi anticiper un bénéfice largement supérieur aux attentes de Wall Street pour le trimestre en cours, qui comprend les fêtes de fin d'année. Pour son troisième trimestre fiscal, l'entreprise de grande distribution située à Minneapolis dans le Minnesota a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,10 dollars, à comparer à un consensus de marché de 1,47 dollar.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks des entreprises ont augmenté de 0,4% au mois de septembre, conformément au consensus, après une hausse de 0,4% en août.

L’indice manufacturier Empire State de la Fed de New York a bondi à 9,10 en novembre, à comparer avec un consensus de -2,80 et -4,60 en octobre. Cet indicateur évalue le niveau relatif des conditions générales d'activité des entreprises dans l'état de New York : un niveau au-dessus de 0 indique une amélioration des conditions, en-dessous une détérioration des conditions.

Les prix à la production ont baissé de 0,5% en octobre en rythme mensuel aux Etats-Unis alors qu'ils étaient anticipés en hausse de 0,1%. Ils avaient augmenté de 0,4% en septembre. En rythme annuel, ils sont en hausse de 1,3% au lieu de 1,9% attendus. Hors alimentation et énergie, ils sont stables en septembre en rythme mensuel, à comparer avec un consensus de +0,3% et +0,2% en septembre.

Les ventes au détail ont reculé de 0,1% en octobre aux Etats-Unis, dépassant nettement le consensus de -0,3%. Elles avaient progressé de 0,9% en septembre. Les ventes au détail sont en hausse de 0,1% hors automobile et essence, alors qu'elles étaient attendues stables après une augmentation de 0,8% en septembre.

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont augmenté de 3,6 million de barils la semaine passée à 439,4 millions de barils, après une progression de 13,869 million de barils la semaine précédente. Le consensus prévoyait une progression de 1,793 million de barils.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbnb

Airbnb annonce l'acquisition de GamePlanner.AI, une société d'IA de 12 personnes dirigée par Adam Cheyer et Siamak Hodjat. Le groupe utilise déjà l'intelligence artificielle dans son service, y compris de grands modèles linguistiques, des modèles de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique : la société cible se concentrera sur l'accélération de certains projets d'IA et l'intégration de ses outils dans la plateforme de réservation. Adam Cheyer, cofondateur de GamePlanner.AI, a également cofondé Siri, assistant vocal d'Apple.

Berkshire Hathaway

La société d'investissement de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a soldé sa participation dans Celanese, General Motors, Johnson & Johnson, Mondelez et UPS au troisième trimestre. Dans le même temps, elle réduit sa participation dans Amazon, Chevron et HP Inc. Elle a par ailleurs acheté 9,683 millions d'actions de l'opérateur de radios par satellite Sirius Radio XM.

Canoo

Canoo est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du 3e trimestre. Le constructeur américain de véhicules électriques a abaissé ses prévisions de dépenses en capital durant le second semestre 2023 : attendues entre 70 à 100 millions, elles sont désormais anticipées dans une fourchette de 30 à 40 millions. Les prévisions de pertes sont également réduites à 85/105 millions de dollars contre 120/140 millions précédemment. Canoo invoque le ralentissement de son marché cible.

Pfizer

Pfizer a annoncé vouloir supprimer 500 emplois sur son site britannique de Sandwich, dans le cadre de son plan de réduction des coûts de 3,5 milliards de dollars, selon un communiqué adressé à Reuters. Le laboratoire pharmaceutique américain a annoncé ce plan en octobre après avoir réduit ses prévisions de chiffre d’affaires annuel en raison de ventes décevantes de son vaccin et de son traitement anti-Covid. Pfizer a enregistré cette année sa première perte trimestrielle depuis 2019.

Target

