Analyse clôture AOF Wall Street - Hausse des indices américains, Nvidia dégage des revenus records

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en nette hausse. Comme en Europe ce matin, l’indice des directeurs d’achat Composite américain a surpris par sa faiblesse. Du côté des valeurs, Foot Locker a dévissé après avoir sabré ses objectifs annuels et suspendu son dividende. Nvidia a dégagé des recettes record au second trimestre à 13,51 milliards de dollars, soit une hausse de 88 % par rapport au premier trimestre et de 101% par rapport à l'année précédente. Le Dow Jones a gagné 0,54% à 34 472,98 points et le Nasdaq Composite a progressé de 1,59% à 13 721,03 points.

Foot Locker s'est effondré de près de 29% à 16,69 dollars à New-York après avoir présenté des résultats décevants au second trimestre 2023. Conséquence, l'entreprise américaine de distribution spécialisée dans le sport a abaissé ses objectifs annuels. Elle cible désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 1,30 et 1,50 dollars contre de 2 à 2,25 dollars auparavant. Les revenus sont anticipés en repli de 8% à 9% contre de 6,8% à 8% auparavant. En comparables, ils sont prévus en recul de 9% à 10% contre de 7,5% à 9% précédemment.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements neufs se sont élevées à 714 000 unités en juillet en rythme annuel, contre un consensus de 705 000 et 684 000 en juin, chiffre révisé de 797 000.

Le secteur privé des Etats-Unis a enregistré une croissance plus faible que prévu en août, a indiqué S&P Global, selon une première estimation. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,4 contre 52 en juillet et un consensus de 52. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 52,3 à 51 entre juillet et août. Il était attendu à 52,3. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 49 à 47 entre juillet et août. Il était attendu à 49,3.

Les stocks américains de pétrole brut ont reculé plus que prévu la semaine dernière. Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont baissé de 6,1 millions de barils à 433,5 millions de barils alors le consensus prévoyait un repli de 2,85 millions de barils. Les stocks d'essence ont, pour leur part, augmenté de 1,5 million de barils contre un repli attendu d'un peu moins de 0,9 million. Les stocks des produits distillés, dont le fioul domestique, ont progressé de 900 000 barils contre un gain de 0,2 million anticipé.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Arcus Biosciences

Arcus Biosciences est attendu en hausse de plus de 30% avant l'ouverture à Wall Street. Le laboratoire américain spécialiste des thérapies combinées contre le cancer bénéficie de la publication, par inadvertance par son concurrent suisse Roche, de données positives issues d'une analyse intermédiaire d'un essai clinique sur le cancer du poumon. Il s’agit d'une analyse de données intermédiaires sur la nouvelle immunothérapie tiragolumab, qui fait partie d'une classe expérimentale de médicaments connus sous le nom d'anti-Tigit: Arcus exploite également cette catégorie.

Foot Locker

Au second trimestre 2023, le chiffre d'affaires de Foot Locker a diminué de 9,9%, pour atteindre 1,86 milliards de dollars, contre un chiffre d'affaires de 2,06 milliards de dollars il y a un an. En outre, l'entreprise américaine de distribution spécialisée dans le sport a enregistré une perte de 5 millions de dollars sur ce trimestre, contre un bénéfice net de 94 millions de dollars un an auparavant. Sur cette période, le groupe a enregistré une perte nette de 5 cents par action, contre un bénéfice de 99 cents par action au deuxième trimestre 2022.

GE Vernova

L'activité numérique de GE Vernova a signé un accord de collaboration stratégique pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS) pour aider les entreprises industrielles et les services publics à accélérer la transformation numérique à l'aide des solutions logicielles Proficy basées sur le cloud. Cette collaboration vise à aider diverses organisations industrielles, allant des fabricants aux services d'eau et d'assainissement, à diminuer les coûts et la maintenance, à accélérer le déploiement et les résultats de la transformation numérique.

Nvidia

Nvidia, dont les puces sont particulièrement recherchées pour fournir la puissance de calcul nécessaire à l'intelligence artificielle, présentera ses résultats du deuxième trimestre. Le groupe technologique avait stupéfait la communauté financière en mai en présentant des perspectives de revenus supérieurs de plus de 50% aux attentes pour le deuxième trimestre. Nvidia profite de la forte demande pour les puces nécessaires pour la dernière vague de systèmes d'intelligence artificielle générative, tels que ChatGPT.

Urban Outfitters

Urban Outfitters a dévoilé un bénéfice net de 104,1 millions de dollars et un bénéfice par action diluée de 1,10 dollar au second trimestre 2023. Au terme des six premiers mois d'activité terminés le 31 juillet 2023, le spécialiste des vêtements annonce que son bénéfice net a atteint 156,9 millions de dollars et le bénéfice par action diluée, 1,67 dollar. Le groupe affiche un chiffre d'affaires total record au deuxième trimestre à 1,27 milliard de dollars, soit une hausse de 7,5%.