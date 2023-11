Analyse clôture AOF Wall Street - Hausse des actions et recul des taux après le rapport sur l'emploi

(AOF) - Les marchés américains ont salué des créations de postes inférieurs aux attentes en octobre. Les Etats-Unis ont créé 150 000 emplois le mois dernier. Cette statistique a renforcé le scénario selon lequel la Fed a terminé de relever ses taux, mais aussi celui d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. En conséquence, le rendement du 10 ans s'est détendu de plus de 14 points de base à 4,52%. Si le vert a largement dominé, Apple a reculé en raison de perspectives décevantes. Le Dow Jones a gagné 0,66% à 34 061,32 et le Nasdaq Composite a progressé de 1,38% à 13 478,28 points.

L'action Apple a cédé 0,52% à 176,65 dollars en raison de l’annonce d'un objectif de ventes pour le groupe et de revenus en Chine inférieurs aux attentes. Dans ce pays, le fabricant de l'iPhone est confronté à un contexte plus hostile, étant donné la guerre froide technologique sino-américaine, et à la concurrence plus forte que prévu de Huawei. UBS prévient que l'impact de la montée en puissance du groupe chinois ne s'est pas encore pleinement manifesté dans les chiffres.

Les chiffres économiques du jour

Les Etats-Unis ont créé 150 000 emplois en octobre, un nombre inférieur au consensus de 180 000. Le chiffre de septembre a été réduit de 3 000, à 297 000. Le taux de chômage s'est élevé à 3,9%, à comparer avec un consensus de 3,8% et 3,8% en septembre. Les salaires ont progressé de 4,1% en rythme annuel alors qu'une hausse de 4% était attendue. Ils avaient augmenté de 4,3% en septembre.

L'activité dans le secteur des services a été moindre que prévu en octobre, a indiqué l’Institute of Supply Management. L’indice des directeurs d’achat des services est ressorti à 51,8 en octobre, en repli par rapport à septembre : 53,6. Le consensus s’élevait à 53.

L'activité dans le secteur privé a été moins dynamique que prévu en octobre, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est passé de 50,2 en septembre à 50,7 en octobre. Il était attendu à 51. Le PMI des services est ressorti à 50,6 en octobre, en hausse par rapport à septembre : 50,1. Il a cependant été légèrement révisé à la baisse par rapport à la première estimation de 50,9. Le consensus était également de 50,9.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coinbase

Coinbase, la plate-forme d'échange de cryptomonnaies, a dévoilé des comptes moins dégradés que prévu. Au troisième trimestre, elle a affiché une perte nette de 2 millions de dollars, soit – 1 cent par action, contre une perte nette de 545 millions de dollars ou -2,43 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à – 55 cents par action. Les revenus ont augmenté d'un peu plus de 8% à 623 millions de dollars, mais le marché visait 654,7 millions de dollars.

Insulet

Insulet est attendu en hausse de plus de 8% en pré-marché à Wall Street après avoir publié des résultats trimestriels en forte hausse. Le chiffre d'affaires trimestriel est en hausse de 25% à taux de change constant, à 432,7 millions de dollars. Le spécialiste des pompes à insuline a également généré bénéfice net de 51,9 millions de dollars contre une perte de 5,2 millions de dollars, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 71 cents.

Motorola

Motorola Solutions, entreprise spécialisée dans l'électronique et les télécommunications, a annoncé anticiper un bénéfice ajusté supérieur aux estimations pour le trimestre en cours, à la faveur du redressement du marché des semi-conducteurs. Le titre progressait de 1,9% en avant-Bourse. La société basée à Chicago prévoit un bénéfice ajusté d'environ 3,60 à 3,65 dollars par action pour le quatrième trimestre, contre un consensus préalable de 3,57 dollars.

Paramount Global

Paramount Global a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 38% à 7,13 milliards d'euros au titre du troisième trimestre contre un consensus de 7,10 milliards de dollars. Paramount+, le service mondial de streaming de la société de médias, s'est renforcé de 2,7 millions d'abonnés sur la période, dépassant les estimations des analystes de 2,02 millions d'abonnés. Les revenus trimestriels de l'activité de divertissement filmé de Paramount Global ont progressé de 14% pour atteindre 891 millions de dollars.