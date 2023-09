Analyse clôture AOF Wall Street - Des indices en baisse avant la Fed

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le rouge. Attentisme et prudence ont caractérisé cette séance sur fond de nouvelle hausse des cours de l'or noir et avant le verdict de la Fed programmé mercredi soir. Suivront les décisions de la Banque d’Angleterre jeudi et de la Banque du Japon, vendredi. Seule statistique du jour, les permis de construire sont ressortis plus nombreux que prévu en août à l'inverse des mises en chantier. Côté valeurs, Walt Disney a reculé tout comme Amazon. Le Dow Jones s'est replié de 0,31% à 34 517 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,23% à 13 678 points.

Walt Disney a reculé de 3,6% à 81,96 dollars. Si le groupe s'inscrit dans une stratégie de restriction des coûts sur son segment streaming, il affiche en revanche un grand appétit en matière d'investissements dans ses parcs à thème. Le géant du divertissement entend quasiment doubler sa mise en injectant 60 milliards de dollars sur dix ans, l'activité des parcs apparaissant comme une source fiable de bénéfices à rebours de sa division streaming, en perte de 512 millions de dollars au troisième trimestre après avoir été déficitaire d'environ 1 milliard de dollars un an plus tôt.

Les chiffres économiques du jour

1,543 million de permis de construire ont été enregistrés en août en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,440 million, après 1,443 million en juillet. De plus, 1,283 million de mises en chantier ont été enregistrées en août en rythme annuel. Le consensus visait 1,440 million, après 1,447 million en décembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ford

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a déclaré qu'il annoncerait vendredi des grèves dans d'autres usines faute d'avancée d'ici là dans les négociations avec Ford, General Motors et Stellantis, société mère de Chrysler. Ford sera également confronté à une grève dans ses usines canadiennes faute d'accord d'ici ce soir avec le syndicat Unifor représentant environ 5 600 travailleurs canadiens du secteur.

Instacart

Maplebear, maison mère de la plate-forme américaine de livraison de courses Instacart, va effectuer ce mardi ses débuts boursiers à New York au prix indicatif de 30 dollars par action, ce qui la valorise à 9,9 milliards de dollars. Pour son entrée en Bourse, cette société installée à San Francisco et soutenue par le conglomérat japonais Softbank , compte lever au total plus de 600 millions de dollars. Instacart, créée en 2012, compte plus de 1 400 partenaires en Amérique du Nord.

Rocket Lab

Société aérospatiale américaine, Rocket Lab a rencontré aujourd'hui un problème lors du lancement de sa 41ème mission. Après le décollage du lancement Complex 1, la fusée a effectué avec succès la combustion du premier étage et la séparation des étages comme prévu, avant qu'un problème ne survienne près 2 minutes et 30 secondes de vol, entraînant la fin de la mission. Le groupe a présenté ses condoléances à ses partenaires de Capella Space pour la perte de la mission.

Target

Target a annoncé ce mardi son intention de recruter près de 100.000 salariés pour les fêtes de fin d'année et de proposer d'importantes réductions de prix à compter d'octobre. Cette année, les ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient croître à leur rythme le plus lent depuis cinq ans, les consommateurs dépensant avec prudence en raison du resserrement du budget des ménages et des inquiétudes persistantes concernant l'économie.