Analyse clôture AOF France/Europe - Morosité des marchés ; l'inflation ralentit au Royaume-Uni

(AOF) - Les marchés européens ont conclu la séance en légère baisse à l'exception notable du Dax allemand. Au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation (IPC) a nettement ralenti à 6,8% au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet, contre 7,9% en juin. Toujours au rayon des indicateurs, le PIB en zone euro a augmenté de 0,3% au deuxième trimestre. Coté valeurs, Maurel & Prom a dominé le marché SRD gagnant plus de 19% après le rachat d'Assala. Le CAC 40 a perdu 0,15% à 7 257,07 points et l'Eurostoxx 50 a reculé de 0,11% à 4 283,73 points.

Carlsberg a fléchi de 3,07% à 988,75 couronnes danoises. Au titre du premier semestre, le brasseur a dégagé un bénéfice net de 3,5 milliards de couronnes (469 millions d'euros) au premier semestre contre des pertes nettes de 5,3 milliards de couronnes un an plus tôt après l'annonce de sa décision de quitter la Russie. Sur cette période de janvier à juin 2023, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,6% à 37,8 milliards de couronnes et les ventes de bière de 0,8%. Son bénéfice d'exploitation a crû de 5,2%.

La société pétrolière Maurel & Prom a dominé le marché SRD (+19,18% à 4,81 euros) après que son Conseil d'administration a autorisé la signature d'un contrat d'achat d'actions avec Carlyle International Energy Partners. Il s'agit d'un contrat en vue de l'acquisition de 100% des actions d'Assala Energy Holdings Ltd. et de toutes ses filiales détentrices de tout le portefeuille d'actifs de production, de transport et de stockage de brut au Gabon. La finalisation de la transaction est prévue entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

Riber (+2,54% à 2,02 euros), leader mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce une commande de plusieurs millions d'euros portant sur un système MBE 412. Un client industriel allemand vient de commander une machine MBE 412 automatisée qui sera utilisée pour la production de dispositifs optoélectroniques. Plus précisément, cette machine est destinée à la passivation des facettes des lasers, en particulier des lasers à boites quantique sur GaAs, couvrant différentes applications : lasers, LiDAR, communication par fibre optique, cloud networking...

Les chiffres macroéconomiques

Au cours du deuxième trimestre 2023, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et est resté stable dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du premier trimestre, le PIB était resté stable dans la zone euro et avait augmenté de 0,2% dans l'UE.

1,442 million de permis de construire ont été enregistrés en juillet en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,463 million, après 1,441 million en juin. De plus, 1,452 million de mises en chantier ont été enregistrées en juillet en rythme annuel. Le consensus visait 1,448 million, après 1,398 million en juin.

La production industrielle a augmenté de 1% en juillet aux Etats-Unis après avoir baissé de 0,8% en juin. Elle était attendue en hausse de 0,3%. En glissement annuel, elle a reculé de 0,20% contre un consensus de -0,10% après -0,43% en juin.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole brut ont baissé de 5,690 millions de barils, alors que le consensus prévoyait - 2,320 millions après une hausse de 5,851 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, baissé de 0,261 million de barils contre un consensus de -1,260 million après une baisse de 2,661 millions la semaine précédente. Les stocks de produits distillés s'affichent en hausse de 0,276 million de barils contre des prévisions de -0,473 million après -1,706 million la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, les minutes de la Fed seront dévoilés à 20h.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,18% à 1,0924 dollar.