Analyse clôture AOF France / Europe - Les marchés européens quasiment à l'équilibre après les PMI, Casino à la peine

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé quasiment à l'équilibre après la publication des indices des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en juin. En France, sur cette période, la contraction du secteur manufacturier a été moins forte que prévu alors que l'indice PMI américain est tombé à son plus bas depuis mai 2020. Coté valeurs, le titre de Casino a fini lanterne rouge du SBF 120, le distributeur ayant demandé des " délais de grâce " pour éviter un défaut sur sa dette. Le CAC 40 a reculé de 0,18% à 7 386,70 points et l'Eurostoxx 50 a fini stable à 4 399,21 points.

En Europe, Nokia a occupé la tête de l'indice Eurostoxx 50 avec une hausse de 3,10% à 3,94 euros après l'annonce d'un accord de licence signé avec Apple. Le groupe technologique finlandais précise que cet accord de long terme, " couvre les inventions fondamentales de Nokia dans le domaine de la 5G et d'autres technologies " et qu'il " recevra des paiements d'Apple durant plusieurs années ". Cet accord " reflète la solidité du portefeuille de brevets de Nokia, ses investissements en R&D depuis des décennies et ses contributions aux normes cellulaires ", selon la patronne Jenni Lukander.

A Paris, Casino a fermé la marche du SBF 120, chutant de 3,34% à 3,93 euros. Sa maison-mère Rallye a suivi une trajectoire diamétralement opposée en Bourse, avec un gain de 12,74% à 0,63 euro. Le distributeur stéphanois a annoncé ce lundi qu'il allait demander " dans les prochains jours " des " délais de grâce " pour geler le remboursements de certaines créances ou intérêts, afin de ne pas se retrouver en défaut sur sa dette avant la fin de la période de conciliation lors de laquelle il doit la renégocier.

Le Groupe Atos (+0,96% à 13,20 euros), leader international de la transformation digitale, a annoncé aujourd'hui entrer en négociations exclusives avec Schneider Electric pour la vente de EcoAct SAS et de l'ensemble de ses filiales (" EcoAct "). Cette transaction potentielle permettrait à Atos d'achever son programme de cessions d'actifs non stratégiques tout en établissant un partenariat stratégique avec Schneider Electric dans le domaine de la décarbonation.

Les chiffres macroéconomiques

Selon S&P Global, l'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur manufacturier en France est ressorti à 46, contre un consensus de 45,5. Il était de 45,7 en mai.

Le secteur manufacturier allemand a accentué sa contraction en juin, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour ce secteur est ressorti à 40,6, contre un consensus de 41. Il était de 43,2 en mai.

Le secteur manufacturier européen s'est un peu plus contracté qu'annoncé initialement en juin, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour ce secteur est ressorti à 43,4 contre un consensus de 43,6. Il était de 44,8 en mai.

Le secteur manufacturier s'est contracté plus qu'attendu en juin aux Etats-Unis, a confirmé l'Institute of Supply Management. L'indice des directeurs d'achats pour ce secteur est ressorti à 46,0 contre un consensus de 47,2. Il était de 46,9 en mai. L'indice tombe à son plus bas depuis mai 2020.

Les dépenses de construction ont augmenté de 0,9% en juin aux Etats-Unis, alors que les analystes attendaient une progression de 0,5%. Elles avaient augmenté de 0,4% en mai.

Vers 17h30, l'euro a reculé de 0,13% à 1,0909 dollar.