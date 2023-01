Analyse clôture AOF France / Europe - Les marchés européens progressent légèrement, Wall Street fermé

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en légère progression. La prudence reste de mise à l'orée d'une semaine qui sera marquée par les discours de plusieurs banquiers centraux au Forum économique mondial de Davos dans un contexte de crises (Inflation, guerre en Ukraine, réchauffement climatique, Covid-19). Au moins neuf membres de la Fed devraient s'y exprimer. Ce lundi, aux Etats-Unis, les marchés sont fermés en raison du Martin Luther King Day. Le CAC 40 a gagné 0,28% à 7 043,31 points et l'Eurostoxx 50 s'est adjugé 0,15% à 4 157 points.

En Europe, Sika a progressé de 3,45% à 255,10 francs suisses. Le groupe de chimie de la construction a annoncé la cession des activités liées aux adjuvants du groupe MBCC à Ineos Enterprises. Cette transaction permet à la société suisse d'avancer dans la finalisation de l'acquisition de MBCC. Les unités fabriquant des additifs aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et en Grande-Bretagne sont concernées par cette opération, ainsi que les filiales basées en Australie et Nouvelle-Zélande.

A Paris, Airbus (-1,30% à 115,32 euros) a fini parmi les plus fortes baisses du CAC 40, Berenberg ayant abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre sur la valeur. L'objectif de cours sur le titre du groupe aéronautique passe de 150 à 120 euros. L'analyste prévoit " une amélioration significative de la rentabilité à un horizon de plusieurs années, les coûts fixes étant mieux absorbés par des volumes en hausse, alors que les chaînes d'approvisionnement se rétablissent après la pandémie du COVID-19.

Innate Pharma a gagné au marché SRD plus de 9% à 3,66 euros après avoir annoncé la publication de données précliniques encourageantes montrant le contrôle des cellules de leucémie aiguë myéloïde (LAM) par un anticorps trifonctionnel engageant les cellules NK (" Natural Killer " cell engager). Innate développe via sa plateforme propriétaire Anketim un large portefeuille de NK cell engagers qui peuvent adresser différents types de cancer. Les études, menées par Innate et Sanofi, ont été publiées dans Nature Biotechnology le 12 janvier 2023.

Les chiffres macroéconomiques

Les marchés boursiers américains sont fermés ce lundi pour la Journée de Martin Luther King.

L'euro a perdu 0,10% à 1,0822 dollar.