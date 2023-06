Analyse clôture AOF France / Europe - Les marchés européens en repli après l'audition de Jerome Powell

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en repli après l'audition de Jerome Powell devant la Chambre des représentants. Soulignant que le chemin sera long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%, le président de la Fed s'attend à ce que la Réserve fédérale procède à de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Au Royaume-Uni, l'inflation a dépassé les attentes en mai. Grâce à une forte progression des immatriculations européennes en mai selon l'Acea, le secteur automobile (Renault) a brillé au CAC 40 qui a reculé de 0,46% à 7 260,97 points. L'Eurostoxx a perdu 0,54% à 4 319,64 points.

En Europe, Lufthansa a progressé de 0,83% à la Bourse de Francfort après l'annonce de la vente de sa filiale Lufthansa AirPlus Servicekarten à la banque SEB Kort Bank AB de Stockholm (Suède) pour quelque 450 millions d'euros. " Cela nous permet de nous concentrer davantage sur la poursuite de l'amélioration de la rentabilité et du retour sur investissement des activités principales du groupe Lufthansa ", souligne Remco Steenbergen, directeur financier de Deutsche Lufthansa AG. C'est une nouvelle étape du recentrement du groupe après la cession du groupe LSG en avril et la prise de participation dans ITA.

Vivendi a reculé de 0,14% à 8,30 euros sur la place parisienne. Le géant de la communication et des médias, dont le titre a été remplacé le 19 juin par Edenred au CAC 40, a annoncé que sa filiale Canal + a investi 300 millions de dollars dans la plateforme Viu, opérateur hongkongais de streaming, voulant faire de l'Asie son "prochain moteur de croissance". Notre investissement dans Viu - à hauteur de 26,2% du capital - est une étape majeure vers la réalisation de cet objectif ", a déclaré Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal +.

Engie (-0,42% à 14,25 euros) et le gestionnaire de fonds Meridiam ont signé un accord de vente et d'achat avec Actis pour la totalité des activités de BTE Renewables, un développeur, propriétaire et opérateur d'actifs renouvelables, qui opère en Afrique du Sud et au Kenya. L'accord comprend la cession des actifs kenyans par Engie à Meridiam à la clôture de l'opération. L'acquisition apportera à Engie 340 MW nets de capacités renouvelables opérationnelles (150 MW d'éolien terrestre et 190 MW de solaire photovoltaïque).

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation s'est élevée à 8,7% en mai au Royaume-Uni sur 12 mois après avoir déjà progressé au même rythme en avril, a indiqué l'Office national de la statistique. Elle est supérieure au consensus Reuters s'élevant à 8,4%. Hors énergie et alimentation, elle est ressortie 7,1% en rythme annuel, dépassant là encore les attentes : 6,8%. Elle a accéléré par rapport à avril : elle avait alors augmenté de 6,8%.

Le président de la Fed, Jerome Powell a été auditionné à 16 heures par la commission des affaires financières de la Chambre des représentants. Le président de la Fed a souligné que le chemin sera long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%. Il s'attend de facto à ce que la Réserve fédérale procède à de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,27% à 1,0954 dollar.