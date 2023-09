Analyse clôture AOF France / Europe - Les indices poursuivent leur hausse avant la décision de la BCE

(AOF) - Les marchés européens ont poursuivi leur mouvement haussier ce lundi avant la publication de l'inflation aux Etats-Unis en août mercredi et la décision de politique monétaire de la BCE jeudi. En attendant ces informations, la Commission européenne a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024. Elle anticipe désormais un PIB en hausse de 0,8% pour la zone euro en 2023 et de 1,3% en 2024 contre respectivement 1,1% et 1,6%. Le CAC 40 a gagné 0,56% à 7 281,40 points et l'Eurostoxx50 a progressé de 0,5% à 4 258,33 points.

En Europe, le conseil d'administration de Covestro (+4,5% à 53,82 euros) a décidé vendredi soir, compte tenu de l'intérêt exprimé par Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), d'entamer des discussions ouvertes avec elle. Bloomberg avait fait état en juin d'un intérêt de la part d'Adnoc pour Covestro. Le chimiste précise que " la question de savoir si, sous quelle forme et, le cas échéant, à quelles conditions un accord sera conclu entre les parties reste ouverte et dépendra du déroulement des discussions à venir ".

En France, Bic s'est adjugé 3,23% à 62,25 euros à la Bourse parisienne. Le fabricant de briquets, de rasoirs, de stylos et d'objets promotionnels est bien orienté à la faveur des annonces faites ce lundi dans le cadre de sa journée investisseurs. Le groupe, bien parti pour enchaîner une deuxième séance consécutive dans le vert, a indiqué être " en bonne voie d'atteindre en 2025 ses objectifs à 5 ans fixés dans le cadre du plan stratégique Horizon ", relève Invest Securities.

Société Générale (+1,72% à 25,71 euros) et Brookfield Asset Management ont annoncé un partenariat stratégique pour originer et distribuer des investissements de dette privée de haute qualité par le biais d'un fonds Investment Grade. Le fonds initial vise un total de 10 milliards d'euros au cours des quatre prochaines années, avec un amorçage de 2,5 milliards d'euros à son lancement.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, la production industrielle en Italie a reculé de 0,7% en juillet après une hausse de 0,5% en juin. Elle était anticipée en repli de 0,3%. En rythme annuel, la production industrielle a reculé de 2,1% en juillet après un repli de 0,7% en juin et contre un consensus de -1,7%.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,38% à 1,0743 dollar.