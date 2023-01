Analyse clôture AOF France/Europe - Les bourses européennes dans le rouge pour la première fois en 2023

(AOF) - Après trois séances consécutives dans le vert, les marchés actions européens ont clôturé ce jeudi dans le rouge. Les investisseurs ont eu écho du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. La Banque centrale américaine craint que l'optimisme sur les marchés complique sa lutte contre l'inflation. Mais dans ce combat, elle trouve surtout sur son chemin, un marché de l'emploi trop solide, comme l'enquête ADP l'a montré. Le CAC 40 a perdu 0,22% à 6 761,50 points et l'EuroStoxx50 0,36% à 3 959,85 points.

En Europe, Ryanair a gagné 6,43% à la bourse de Londres à 1 195 pence. La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts a revu à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation pour l'exercice 2023, passant d'une fourchette actuelle de 1 milliard à 1,2 milliard d'euros à une nouvelle fourchette de 1,325 milliard à 1,425 milliard d'euros. Ryanair a déclaré hier avoir transporté 11,5 millions de passagers en décembre 2022 soit 21% de plus qu'en décembre 2021 (9,5 millions) : le taux de remplissage s'établit à 92% contre 81% un an auparavant.

A Paris, LDC a progressé de 3,33% à 108,50 euros après l'annonce de bons résultats au titre du troisième trimestre de l'exercice 2022-2023, clos fin novembre. Le chiffre d'affaires du volailler français a atteint 1,5 milliard d'euros, en croissance de 17,4%. Dans le prolongement de la tendance constatée au premier semestre, les volumes ressortent en retrait à 6,5%. Après ces résultats trimestriels, Midcap Partners a confirme sa recommandation d'Achat sur LDC avec un objectif de cours de 132 euros.

Ayant progressé de 4,31% à 60,50 euros à la Bourse de Paris, Interparfums a relevé ses objectifs 2022. Le fabricant de parfums vise désormais des ventes entre 705 et 710 millions d'euros, en progression de plus de 25%, contre de 670 à 680 millions d'euros auparavant, en augmentation d'environ 20%. La marge opérationnelle devrait dépasser les 17% contre 17% attendus. Le groupe a bénéficié d'une demande toujours aussi élevée et d'un rythme de livraison extrêmement satisfaisant au cours de ces dernières semaines.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'Allemagne a enregistré un excédent commercial de 10,8 milliards d'euros en novembre. Il est stable sur un an. Les exportations ont reculé de 0,3% sur un mois à 135,1 milliards d'euros tandis que les importations ont baissé de 3,3% à 124,4 milliards d'euros. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une progression de 0,2% des exportations et une contraction de 0,5% des importations.

En novembre 2022, par rapport à octobre 2022, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,9% dans la zone euro et dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En octobre 2022, les prix avaient diminué de 3,0% dans la zone euro et de 2,6% dans l'UE. En novembre 2022, par rapport à novembre 2021, les prix à la production industrielle ont augmenté de 27,1% dans la zone euro et de 27,4% dans l'UE.

235 000 postes ont été créés dans le secteur privé aux Etats-Unis en décembre, selon l'enquête ADP. 150 000 créations étaient attendues, selon le consensus, après 127 000 en novembre

204 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 225 000 après 223 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 225 000.

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 61,50 milliards de dollars en novembre, bien plus faible que prévu : 73 milliards de dollars. Il avait atteint 77,80 milliards de dollars en octobre.

Le secteur privé s'est moins contracté qu'annoncé initialement en décembre aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services est ressorti à 45. Il s'était élevé à 44,6 en première estimation et les économistes anticipaient sa confirmation. Il était de 46,4 en novembre. Dans le même temps, le PMI pour les services est passé de 46,2 à 44,7. Il s'était élevé à 44,4 en première estimation et les économistes anticipaient sa confirmation.

L'euro a perdu 0,76% à 1,0528 euros