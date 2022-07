Analyse clôture AOF France/Europe Légère progression sur fond de crise gazière

(AOF) - Les indices européens ont clôturé de façon contrastée sur fond de menace de récession économique. Le marché s’est affaibli au moment de l’annonce par Gazprom d’une nouvelle coupe drastique des livraisons de gaz à l’Europe. Le CAC 40 n’a gagné que 0,33 % à 6237,55 points et l’Euro Stoxx 50 a concédé 0,03% à 3595,48 points. Le Dax allemand a pour sa part reculé de 0,50 % à 13 189,52 points. A New- York, le Dow Jones gagne 0,22 %. Plusieurs valeurs du CAC 40 sont sorties du lot comme celles liées au secteur de l'automobile dont Renault qui a affiché la plus forte progression.

En Europe, Philips a été relégué à la dernière place de l'indice néerlandais AEX, décrochant de 10,69% à 19,42 euros dans le sillage de son avertissement sur ses résultats 2022. Les comptes du groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits de Soins personnels ont été pénalisés par les pénuries de composants, les confinements en Chine, l'inflation et la guerre en Ukraine. UBS prévient que ce profit warning devrait entraîner une réduction de 15% des prévisions du consensus.

A la bourse de Paris, Le titre Faurecia a progressé en Bourse de 5,49% à 18,46 euros après que Forvia, né du rachat par Faurecia de l'équipementier automobile allemand Hella, a confirmé ses objectifs financiers pour 2022. Il affiche la plus forte hausse de l'indice SBF 120. Le nouvel ensemble table sur des ventes comprises entre 23 et 24 milliards d'euros (dont environ 1,5 milliard d'euros liés à l'effet combiné des devises et des matières premières), une marge opérationnelle de 4-5% ainsi qu'un cash-flow net à l'équilibre.

Le titre Orange a gagné 1,46 % à 10,26 euros. Le groupe de télécommunication a annoncé avoir signé avec Masmovil un accord ferme pour le regroupement de leurs activités en Espagne, suite aux négociations entamées le 8 mars. La transaction est basée sur une valeur d'entreprise de 18,6 milliards d'euros, dont 7,8 milliards pour Orange Espagne.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti en juillet à 88,6 contre un consensus de 90,2 après 92,2 en juin.

L'euro gagne 0,16% à 1,0218 dollar.