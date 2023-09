Analyse clôture AOF France / Europe - Le luxe dope les performances de la place parisienne

(AOF) - Les Bourses européennes ont continué leur mouvement haussier pour la dernière séance de la semaine. L’anticipation de la fin prochaine des hausses de taux de la BCE a continué de soutenir les indices. Le marché parisien a profité de la hausse des valeurs du luxe rassurées par plusieurs statistiques économiques chinoises. Ainsi, LVMH, L'Oréal et Kering ont occupé les trois premières places du CAC 40. En outre, l'inflation en France a augmenté de 4,9% en août 2023 sur un an, après +4,3% en juillet. Le CAC 40 a gagné 0,96% à 7 378,82 points et l'Eurostoxx 50 a avancé de 0,28% à 4 291 points.

En Europe, le groupe suédois H&M (-7,39% à 159,44 couronnes suédoises) a annoncé ce vendredi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour son troisième trimestre, clos fin août. A 60,89 milliards de couronnes suédoises (5,10 milliards d'euros), il a reculé de 6%. Hors impact des changes, il est stable alors qu'une hausse de 5% était attendue. Le groupe souligne que ses efforts visant à atteindre son objectif de marge opérationnelle à 10 % en 2024, " vont dans la bonne direction ". " La rentabilité et les niveaux de stocks ont été prioritaires au cours du trimestre”, déclare H&M dans son communiqué.

Depuis plusieurs mois, les bonnes nouvelles se font rares pour l'économie chinoise. Plusieurs statistiques économiques rassurantes publiées ce matin pour août permettent aux valeurs du luxe de dominer les palmarès du marché parisien. Ainsi, LVMH et L'Oréal ont occupé la tête du CAC 40 gagnant respectivement 2,50% à 761,20 euros et 1,99% à 410 euros. Un peu plus loin, Kering s'est adjugé 1,76% à 469,10 euros et Hermès 1,47% à 1903,60 euros. La Chine est un marché clé pour l'ensemble de ces valeurs.

En hausse ce matin, l'action Peugeot Invest a reculé de 0,58% à 102,20 euros. La holding qui représente les intérêts de la famille Peugeot affichait au 30 juin 2023, un actif net réévalué (ANR) par action de 221,3 euros, soit une performance dividende attaché de +12,4 % sur le premier semestre 2023. L'ANR correspond à la valorisation de marché de tous les actifs détenus par Peugeot Invest, déduction faite des dettes financières.

Les chiffres macroéconomiques

En août 2023, l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 1% sur un mois, après +0,1% en juillet. Les prix de l'énergie rebondissent nettement (+6,6% après ‑2,0%), du fait de la hausse de ceux de l'électricité (+8,0% après 0,0%) et des produits pétroliers (+7,0% après +0,2 %). Les prix des produits manufacturés rebondissent également (+1,5% après ‑2,3%), notamment ceux de l'habillement et des chaussures (+6,1% après ‑10,9%), en raison de la fin des soldes d'été.

Les exportations de biens de la zone euro se sont élevées à 227,8 milliards d'euros en juillet 2023, soit une baisse de 2,7% par rapport à juillet 2022 (234,1 milliards d'euros), selon les premières estimations. Les importations se sont élevées à 221,3 milliards d'euros, soit une baisse de 18,2% par rapport à juillet 2022 (270,4 milliards d'euros). En conséquence, la zone euro a enregistré un excédent de 6,5 milliards d'euros dans ses échanges de biens en juillet 2023. Le déficit était de 36,3 milliards d'euros en juillet 2022.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 1,90 en septembre, à comparer avec un consensus de -10 et -19 en août.

Les prix importés, hors pétrole, ont reculé de 0,1% en août après avoir déjà reculé de 0,1% en juillet.

La production industrielle a augmenté de 0,4% en août après avoir progressé de 0,7% en juillet, chiffre révisé de 1%. Elle était attendue en hausse de 0,1%. Le taux d'occupation des capacités de production est passé de 79,5% à 49,7% entre juillet et août.

L'indice de confiance des consommateurs américains de l'université du Michigan a reculé à 67,7 en septembre. Il s'était élevé à 69,5 en juillet et était anticipé à 69,1.

Vers 17h30, l'euro a gagné 0,26% à 1,0671 dollar.