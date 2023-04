Analyse clôture AOF France/Europe - Le CAC 40 à l'assaut de ses plus hauts historiques grâce à TotalEnergies et aux banques

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé pour la première séance d'avril. Les cours du pétrole se sont envolés après la décision inattendue de l'Opep+ de réduire sa production. Les banques françaises ont aussi soutenu le marché du fait de l’impact potentiellement inflationniste de la hausse de l’or noir. Initialement en hausse, les taux longs sont cependant repartis à la baisse dans l’après midi après l'indice des directeurs d'achat de l'ISM. Le CAC 40, proche de son plus haut absolu, a gagné 0,32% à 7 345,96 points. L'Eurostoxx 50 a perdu et 0,18% à 4 307,19 points.

A la différence des principales banques européennes, qui ont bénéficié de l'impact potentiellement inflationniste de la hausse du pétrole provoquée la décision de l'Opep+, UBS a été relégué à la dernière place du marché suisse. Plus fort repli du SMI, le titre de la banque helvétique a reculé de 2,88% à 18,73 francs suisse alors que le parquet fédéral suisse a ouvert une enquête sur les conditions du rachat de Credit Suisse, sous la pression des autorités du pays. Cette information avait été initialement dévoilée par le Financial Times.

Plus forte hausse de l'indice CAC 40, TotalEnergies s'est adjugé 5,89% à 57,56 euros après l'annonce surprise, dimanche, par les pays de l'Opep +, de réduire leur production de pétrole. Les géants pétroliers du Golfe, l'Irak, l'Algérie, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Koweït ont évoqué une " mesure de précaution " visant à stabiliser le marché. Ils vont ainsi réduire leur production de plus de 1 million de barils. L'Arabie saoudite enregistrera la réduction la plus importante, en abaissant sa production de 500 000 barils par jour et l'Irak de 211 000 barils par jour.

Delfingen a perdu 2,07% à 47,40 euros après avoir annoncé ce matin deux acquisitions en Allemagne et en Corée sur les marchés stratégiques de la protection des câblages pour la mobilité et pour l'industrie. L'équipementier automobile acquiert 85% de Reiku GmbH, créée en 1969, et implantée à Wiehl. Spécialisée dans la protection des câblages des applications industrielles (robotique, automatismes, …), cette société familiale allemande compte 60 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

La contraction du secteur manufacturier a été plus importante qu'indiqué initialement, a annoncé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat s'est élevé à 47,3, ressortant sous l'estimation initiale de 47,7. Il s'était élevé à 47,4 en février. " Malgré la forte croissance du secteur des services mise en évidence par les dernières données Flash PMI, la nouvelle contraction de l'industrie manufacturière enregistrée au cours du mois fait douter de la solidité sous-jacente de l'économie française " a commenté Joe Hayes, économiste senior chez S&P Global Market Intelligence.

L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié de 48,5 en février à 47,3 en mars, affichant ainsi un plus bas de quatre mois. S'il signale une détérioration accrue de la conjoncture dans le secteur manufacturier de la zone euro, son repli s'explique principalement par une hausse de l'indice des délais de livraison des fournisseurs, celui-ci ayant atteint un sommet historique. L'indice final de la production manufacturière dans la zone euro s'établit à 50,4 en mars contre 50,1 en février, affichant un plus haut de 10 mois.

L'indice des directeurs d'achat manufacturier (PMI) est passé de 46,3 à 44,7 entre février et mars en Allemagne. Il était attendu à 44,4, comme en première estimation. Il est au plus bas depuis mai 2020. La baisse est principalement due à la sous-composante des délais de livraison des fournisseurs, qui est inversée dans le calcul du PMI et a donc une influence négative à mesure qu'elle augmente.

Aux Etats-Unis, les dépenses de construction ont diminué de 0,1% en mars aux Etats-Unis, conformément au consensus. Elles avaient baissé de 0,4% en février.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur manufacturier de l'Institute of Supply Management est ressorti à 46,3 en mars, contre un consensus de 47,5 après 47,7 en janvier.

Vers 17h30, l'euro a gagné 0,13% à 1,0884 dollar.