Analyse clôture AOF France/Europe - La santé booste les marchés confrontés à la résurgence du Covid en Chine

(AOF) - Dans le rouge hier, les marchés actions européens ont terminé la séance en légère hausse. Les investisseurs restent vigilants face à la fin de la politique zéro-Covid en Chine. Le pays a levé la quarantaine dès le 8 janvier prochain pour permettre aux voyageurs d'entrer sur le territoire chinois. Pourtant, les cas de coronavirus flambent en Chine. Face à cette vigilance, les valeurs du secteur santé ont progressé : Adocia (+16%), Innate Pharma (+13%), Novacyt (+27%), Eurofins Scientific (+3%) et Biomerieux (+3%). Le CAC 40 a gagné 0,97% à 6 573 points et l'Eurostoxx 1,11% à 3 851 points.

En Europe, le groupe pétrolier British Petroleum (+0,35% à 480 pence à la bourse de Londres) a finalisé l'achat d'Archaea Energy, l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel renouvelable (GNR), marquant une étape importante dans la croissance de son activité stratégique de bioénergie. En octobre, BP a annoncé qu'il avait accepté d'acquérir Archaea, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires d'Archaea. "Nous voyons une énorme opportunité de développer notre activité de bioénergie en intégrant pleinement Archaea à BP", a déclaré Dave Lawler, président de BP America.

A Paris, Adocia a grimpé en bourse ce jeudi progressant de plus de 16% à 3,44 euros sur le marché SRD. Signant la plus forte hausse, la société biopharmaceutique au stade clinique a annoncé ce jeudi de nouveaux résultats positifs pour l'insuline BioChaperone Lispro (appelée THDB0206 en Chine) avec son partenaire Tonghua Dongbao. BioChaperone Lispro a été comparée à Humalog (insuline lispro) et les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de BioChaperone Lispro étaient significativement plus rapides.

Egide a bondi de plus de 8% à 0,50 euro . Le groupe et la banque américaine Amerisource Business Capital, un des principaux prestataires indépendants de financement direct aux petites et moyennes entreprises aux Etats-Unis, ont annoncé hier la signature d'un accord de financement d'un montant de 3 millions de dollars. Ce financement sur actifs (prêts ABL) finance les filiales Egide USA et Santier, à hauteur de 1,5 million de dollars chacune, sur la base des comptes clients et des stocks de chaque entité.

Les chiffres macroéconomiques du jour

225 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 225 000 après 216 000 la semaine précédente.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,52% à 1,0669 dollar.