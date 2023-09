Analyse clôture AOF France/Europe - Échec du rebond des marchés européens

(AOF) - Les marchés européens ont échoué à rebondir ce mercredi, les taux longs se maintenant à des niveaux élevés. Repartis de l'avant dans le sillage de cours de l'or noir au plus haut de l’année, les taux à 10 ans américains et allemands s'élèvent à 4,56% et 2,84% respectivement. Côté valeurs, TotalEnergies a clôturé en tête du CAC 40 après avoir annoncé vouloir être plus généreux envers ses actionnaires. A l’inverse de Voltalia a chuté après avoir lancé un avertissement. L'indice CAC 40 a perdu 0,03% à 7 071,79 points. Londres et Francfort ont aussi reculé.

En Europe, H&M a grimpé de 3,39% à 160,26 couronnes suédoises. Au titre du troisième trimestre de son exercice fiscal, le deuxième plus grand détaillant de mode au monde a dégagé un bénéfice net de 3,33 milliards de couronnes suédoises comparé à 531 millions de couronnes un an auparavant et à un consensus de 3,23 milliards de couronnes. Son résultat opérationnel s'est établi à 4,74 milliards de couronnes contre 902 millions un an plus tôt, dépassant ainsi légèrement les prévisions des analystes (4,55 milliards). La marge d'exploitation atteint 7,8% sur la période contre 1,6% un an plus tôt.

A Paris, TotalEnergies (+1,65% à 62,93 euros) table sur un retour à l'actionnaire représentant 44% du cash-flow (CFFO) en 2023. Son Conseil d'administration a décidé d'allouer cette année, 1,5 milliard de dollars des montants reçus de la vente des actifs canadiens aux rachats d'actions pour les porter à 9 milliards de dollars en 2023. Il a de plus augmenter sa guidance de retour à l'actionnaire à plus de 40% du cash-flow au-delà de 2023.

Arkema a gagné 3,15% à 92,96 euros après la présentation de ses objectifs 2028 dans le cadre de sa réunion investisseurs. Le groupe chimique de spécialités vise un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros et une marge d'Ebitda d'environ 18 % d'ici 2028. La croissance organique moyenne du chiffre d'affaires est attendue autour de 4 % par an et la croissance organique moyenne de l'Ebitda de 7 à 8 % par an entre 2024 et 2028. Arkema, qui s'est recentré sur la chimie de spécialités lors de ses précédents plans stratégiques, prévoit une accélération de la croissance de ses profits.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La confiance des ménages dans la situation économique s’est détériorée en septembre en France, a indiqué l’Insee. L’indicateur synthétique a perdu 2 points. À 83 points, il reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022). Il était attendu à 84, selon le consensus Reuters.

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont baissé de 2,170 millions de barils alors que le consensus prévoyait un repli de 1,320 million de barils après une baisse de 2,135 millions de barils la semaine précédente.

Aux États-Unis, les commandes de biens durables ont progressé de 0,2% en août. Les économistes tablaient sur une baisse de 0,5% après un repli de 5,6% constatée en juillet. Les commandes de biens durables hors transports sont ressorties en hausse de 0,9% en août après une baisse de 0,4% le mois précédent et un consensus stable.

Vers 17h30, l'euro perd 0,48% à 1,0523 dollar.