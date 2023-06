Analyse clôture AOF France / Europe - Des marchés européens très au vert, rassurés par la dette et l'emploi américain

Carbios (+11,54% à 38,65 euros) a affiché une forte hausse après avoir annoncé avec Indorama Ventures Public Company Limited, producteur de produits chimiques durables, la signature d'un protocole d'intention en vue de former une Joint-Venture pour la construction en France de la première usine de biorecyclage de PET au monde.

Au sein d'un secteur immobilier bien orienté en Bourse, l'action Nexity a progressé de 0,86% à 18,72 euros. Le plus important promoteur immobilier français a annoncé hier la cession de la totalité de ses activités de promotion en Pologne à Develia, promoteur Polonais. Lors de la présentation de son plan stratégique Imagine 2026, Nexity avait affiché sa volonté de se recentrer sur la France. Les activités à l'international représentaient en 2022 environ 200 millions. Le groupe est présent en Allemagne, Belgique, Italie, Pologne, Portugal, et Suisse.

Le fabricant britannique de médicaments vétérinaires Dechra Pharmaceuticals a flambé (+7,91% à 3 641 pence) à la Bourse de Londres après que le fonds d'investissement suédois EQT et le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority ont annoncé le rachat pour 4,46 milliards de livres sterling (5,19 milliards d'euros) ou 4,88 milliards de valeur d'entreprise. Ce sera selon Reuters la plus grosse opération de rachat annoncée en Grande-Bretagne depuis le début de l'année 2023. Ils paieront 38,75 livres par action Dechra en espèces, soit moins que les 40,70 livres proposées en avril. Il a entraîné Virbac (+6,84% à 304,50 euros) dans son sillage.

(AOF) - Les Bourses européennes ont poursuivi leur mouvement haussier à la clôture ce vendredi. Les indices ont évolué dans le vert grâce à l’accord du Sénat américain au projet de loi bipartite sur le plafond de la dette. Cet accord permet aux Etats-Unis d'éviter un défaut de paiement. Les investisseurs ont également apprécié rapport sur l'emploi américain du mois de mai En avril 2023, la production en France rebondit sur un mois dans l’industrie manufacturière (+0,7% après ‑1,1%). Le CAC 40 a progressé de 1,87% à 7 270,69 points et l'Eurostoxx 50 a gagné 1,61% à 4 326,19 points.

