Analyse clôture AOF France / Europe - Des marchés calmes, Wall Street fermé

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé après ne s’être jamais beaucoup éloignées de leur niveau d’équilibre. La raison de cette apathie : les marchés américains étaient fermés du fait du Presidents day. L'agenda macroéconomique de cette semaine sera marqué par la publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion de la Fed et vendredi de l'indice des prix PCE aux Etats-Unis. Les investisseurs craignent que la Fed poursuive ses restrictions en matière de politique monétaire. Le CAC 40 a perdu 0,16% à 7335,61 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,05% à 4 272,82 points.

En Europe, Vodafone a progressé de 0,6% à 102,99 pence à la Bourse de Londres. Le groupe de télécom britannique et Altice ont annoncé ce lundi la création d'une entreprise commune qui a été validée par la Commission européenne. Baptisée FibroCo, elle déploiera, opérera et exploitera en Allemagne des réseaux de télécommunication de fibres optiques principalement urbains auprès d'un maximum de 7 millions de foyers pour une durée de six ans. FibreCo sera détenu à 50 % par Vodafone Allemagne et à 50 % par Altice.

A Paris, Faurecia (+2,25% à 20,41 euros) a affiché une des plus fortes hausses du SBF 120 après la présentation de comptes 2022 marqués par un flux de trésorerie net plus élevé que prévu. L'équipementier automobile, société du groupe Forvia, a affiché une perte nette part du groupe de 382 millions d'euros pour 2022, creusée par rapport à une perte de 79 millions en 2021. Cette dégradation reflète le désengagement de Russie, ainsi que des coûts d'intégration de Hella, de restructurations ou liés à l'hyperinflation.

Icade (+0,36% à 44,72 euros) a dévoilé un cash-flow net courant 2022 en hausse de 7% à 417 millions d'euros. Rapporté au nombre d'actions, il a progressé de 5,9% à 5,50 euros. Ce dernier était anticipé en croissance d'environ 5,7% à 6%. Le chiffre d'affaires a progressé de 9%, à 1,8 milliard d'euros. Dans le détail, les revenus locatifs de la Foncière Tertiaire ont baissé de 2,2% à 355 millions d'euros dans un contexte de cessions d'actifs soutenues. Hors impact de ces cessions, ils afficheraient une croissance de 4,7%.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -19 en février 2023, comme attendu par les économistes. Il était ressorti à -20,7 au mois de janvier.

Wall Street est fermé pour l'anniversaire de George Washington.

Vers 17h30, l'euro cède 0,28% à 1,0686 dollar.