Analyse clôture AOF France / Europe - Des indices européens en légère hausse grâce aux statistiques américaines

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé la séance en légère hausse soutenues par des statistiques favorables outre-Atlantique. Elles confirment la résilience de l'économie américaine. Les ventes de logements neufs et la confiance des consommateurs ont dépassé les attentes. Coté valeurs, le titre Accor a progressé après que le groupe hôtelier ait revu à la hausse ses perspectives 2023. Kering a fini aussi dans le positif suite à l’acquisition de Creed. Le CAC 40 a gagné 0,43% à 7 215,58 points et l'Eurostoxx 50 s'est adjugé 0,62% à 4 307,24 points.

Le Directeur général de Deutsche Börse , Theodor Weimer, ne briguera pas un autre mandat, a-t-il indiqué hier soir. Au sein de l'indice DAX 40, l'action de l'opérateur boursier a perdu 0,42% à 167,40 euros. "Les entreprises ont toujours besoin de sang neuf et d'idées nouvelles, qu'il s'agisse de candidats internes ou externes", a-t-il déclaré, selon Reuters, lors d'une conférence de presse. Patron de Deutsche Börse depuis 2018, il a notamment expliqué sa décision par son âge : Theodor Weimer aura 65 ans l'année prochaine. Son mandat expire en fin d'année prochaine.

Accor (+1,45% à 32,99 euros) a tenu aujourd'hui une Journée Investisseurs : le groupe hôtelier prévoit désormais un revenu par chambre disponible (RevPAR), indicateur clé du secteur, en hausse de 15 à 20% en 2023. Il table également sur EBE (excédent brut d'exploitation) compris entre 920 et 960 millions d'euros. Accor table sur une croissance annualisée entre 9% et 12% de son EBE entre 2023 et 2027 et de 3% à 4% de son RevPAR sur la période. La progression de l'EBE sera tirée par la division Luxe & Lifestyle, qui devrait afficher une croissance comprise entre 15% et 20%.

Kering a figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40 gagnant 0,66% à 505,70 euros après que sa division beauté a signé un accord pour l'acquisition de Creed, une maison de parfums de luxe. Cet accord a été trouvé auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de Javier Ferrán, actuel président de l'entreprise Creed. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés. En Bourse, les valeurs du luxe sont bien orientés au lendemain de l'officialisation de cette acquisition par le groupe de luxe mondial : LVMH progresse de 0,93% et Hermès gagne 0,24%.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, les commandes de biens durables ont augmenté de 1,7% en mai. Les économistes tablaient sur un repli de 1% après une hausse de 1,2% en avril. Les commandes de biens durables hors défense et aéronautique sont ressorties en hausse de 0,7% en avril après une augmentation de 0,6% le mois précédent. Elles étaient attendues stables.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a reculé de 1,7% en avril en rythme annuel. C'est au-dessus des attentes des spécialistes qui tablaient sur une baisse de 2,6%. Il avait reculé de 1,1% en mars.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 109,7 en juin après 102,5 en mai. Il était attendu à 104.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont atteint 763 000 unités en mai en rythme annuel, soit plus que le consensus s'élevant à 675 000. Les ventes du mois d'avril se situaient à 680 000.

A la clôture, l'euro gagne 0,44% à 1,0956 dollar.