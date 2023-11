Analyse clôture AOF France / Europe - Des indices en légère hausse après les PMI et la BCE

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en légère hausse au terme d'une séance très calme ce jeudi, alors que Wall Street a été fermé pour Thanksgiving. Les résultats des enquêtes PMI pour novembre ont montré une contraction de l'activité du secteur privé en France et en Allemagne. En France, le PMI composite est légèrement inférieur aux attentes. Côté valeurs, LDC a figuré parmi les plus fortes hausses du marché SRD au lendemain de la publication de solides résultats au premier semestre 2023-2024. Le CAC 40 a gagné 0,24% à 7 277,93 points et l'Eurostoxx a progressé de 0,25% à 4 362,80 points.

Entreprise espagnole du secteur de l'électricité et du gaz naturel, Endesa (-2,66% à 18,83 euros) a dévoilé ce jeudi ses prévisions sur la période 2024-2026, dans le cadre de sa stratégie de croissance. Le groupe a revu celle-ci "dans un contexte de coûts financiers plus élevés et d'inflation qui pourrait affecter le rythme de l'électrification de l'économie". Endesa mise sur trois axes stratégiques : la rentabilité et la flexibilité, l'efficacité des opérations avec un meilleur contrôle des coûts et la génération maximale de trésorerie, et enfin la durabilité financière et environnementale.

LDC (+3,93% à 145,50 euros) a figuré parmi les plus fortes hausses du marché SRD au lendemain de la publication de solides résultats au premier semestre 2023-2024, clos fin août. "Au-delà de l'amélioration générale des conditions d'activité sur le pôle volaille France, les performances de la période ont bénéficié de la dynamique toujours solide à l‘international et des revalorisations tarifaires passées en fin d'exercice 2022-2023 dans le pole traiteur", explique le groupe agroalimentaire spécialisée dans la transformation de volailles.

Stellantis et Dongfeng ont signé un accord selon lequel le constructeur euro-américain rachètera 50 millions de ses propres actions ordinaires (1,58% du capital du groupe) auprès de Dongfeng, pour un montant total de 934 millions d'euros. Stellantis envisage d'annuler ces actions. Cette annonce est une nouvelle étape d'une prise de distance amorcée de longue date. En Bourse, l'action Stellantis a gagné 0,64% à 18,67 euros.

En novembre 2023, le climat des affaires en France se dégrade de nouveau. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, perd un point par rapport à octobre. À 97, il s'éloigne donc de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation résulte notamment de la détérioration de la situation conjoncturelle dans le commerce de gros et de détail.

L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est maintenu nettement sous la barre du 50,0 du sans changement (qui sépare la croissance de la contraction), signalant ainsi une détérioration de la conjoncture dans le secteur privé français pour un sixième mois consécutif en novembre. À 44,5, l'indice s'est très légèrement replié par rapport à octobre (44,6), et continue de mettre en évidence un fort recul de l'activité globale dans la deuxième économie de la zone euro en milieu de quatrième trimestre. Il était attendu à 45.

Le secteur privé s'est contracté en novembre en Allemagne, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,1 contre un consensus de 46,5. Il s'était élevé à 45,9 en octobre. Le PMI pour les services est ressorti à 48,7 contre un consensus de 48,5. Il s'était élevé à 48,2 en octobre. Le PMI manufacturier est passé de 40,8 à 42,3 entre octobre et novembre et était anticipé à 41,2.

Selon S&P Global, l'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,1 contre un consensus de 46,9. Il s'était élevé à 46,5 en octobre. Le PMI pour les services est ressorti à 48,2 après 47,8 en octobre. Le PMI manufacturier est passé de 43,1 à 43,8 entre octobre et novembre. et était anticipé à 43,4.

Les membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ont souligné qu'une nouvelle hausse des taux restait possible, même s'il ne s'agit pas de leur scénario de base, selon le compte rendu de sa réunion d'octobre.

Les marchés américains étaient fermés aujourd'hui pour Thanksgiving.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,15% à 1,0904 dollar.