Analyse clôture AOF France / Europe - Des indices en légère hausse après l'emploi américain, le CAC 40 au dessus des 7 110 points

En mai, le solde commercial de la France s'établit à -9,2 milliards d'euros. Il est stable sur le mois, après s'être redressé de 0,3 milliard d'euros en avril. Les importations et les exportations augmentent toutes deux de 0,4 milliard pour s'établir respectivement à 60,5 milliards d'euros et 51,3 milliards d'euros. Après une amélioration continue depuis septembre 2022, le solde énergétique diminue légèrement de 0,1 milliard d'euros (après + 0,4 milliard en avril).

Constructeur d'avion franco-allemand, Airbus (+1,25% à 131,10 euros) a annoncé vendredi avoir livré 72 avions à 48 clients et reçu 902 commandes brutes en juin 2023. Au cours des six premiers mois de l'année 2023, le groupe a livré 316 avions à 73 clients. Airbus compte au total livrer 720 avions cette année, contre 661 en 2022. Il lui reste tout le deuxième semestre 2023 pour arriver à atteindre son objectif avec encore 404 appareils à livrer.

Plus forte hausse du SBF 120, SES-imagotag s'est adjugé 31,60% à 116,20 euros. Le fonds activiste Gotham City Research, dont le premier rapport avait fait plonger le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique de 60% en Bourse, a renouvelé ses accusations de manipulations comptables et critiqué sa gouvernance ce vendredi dans une seconde publication.

Compagnie pétrolière anglo-néerlandaise, Shell a progressé de 1,77% à 27,28 euros à Amsterdam après la publication d'une note ce vendredi concernant ses comptes trimestriels qui seront publiés le 27 juillet prochain. Les ventes de son activité gaz devraient nettement diminuer au deuxième trimestre, comparé à un bon premier trimestre, malgré une production stable. En effet, sur ce premier trimestre, Shell avait dégagé un bénéfice ajusté de 4,91 milliards de dollars contre 4,1 milliards il y a un an, pour son activité de gaz intégré

(AOF) - Après les fortes baisses d'hier, les marchés actions européens ont clôturé sur une note positive cette dernière séance de la semaine. Les indices ont fini légèrement dans le vert après la publication du rapport de l'emploi par le département du travail des Etats-Unis. Le secteur non-agricole a créé 209 000 emplois au mois de juin contre 225 000 attendus. Côté valeurs, SES-imagotag a signé la plus forte hausse du SBF 120 malgré de nouvelles accusations de Gotham City Research. Le CAC 40 a gagné 0,42% à 7 111,88 points et l'Eurostoxx 50 s'est adjugé 0,28% à 7 234,83 points.

