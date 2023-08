Analyse clôture AOF France/Europe - Des indices en hausse après le rapport sur l'emploi américain, le CAC 40 à plus de 7 315 points

En juin, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l’UE, par rapport à mai, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. En mai, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,3% dans l’UE.

A Paris, Crédit Agricole a occupé la tête du CAC 40 (+6,14% à 11,86 euros) après avoir publié ce vendredi des résultats robustes au titre du deuxième trimestre. Le groupe a fait état d'un résultat net part du groupe en hausse de 2,1% en rythme annuel, à 2,48 milliards d'euros. Au premier semestre 2023, il a dégagé un bénéfice net de près de 4,2 milliards d'euros, en hausse de 9,8%. Le produit net bancaire a progressé de 7,9% sur ce trimestre, ressortant à 9,54 milliards d'euros. Sur le semestre, il s'élève à 18,4 milliards d'euros en hausse de 4,2% sur un an.

En Europe, WPP a chuté de 2,81% au London Stock Exchange, à 823,40 pence par action. Le premier groupe publicitaire mondial, qui a subi un ralentissement de son activité aux États-Unis, lié à de moindres dépenses du secteur de la tech, a abaissé ce vendredi sa prévision annuelle de croissance organique. Un avertissement qui a eu pour effet d'entraîner l'ensemble du secteur à la baisse. A Paris, Publicis (-1,13%) accuse l'un des plus forts replis du CAC 40. Au titre du premier semestre, WPP affiche un bénéfice net part du groupe divisé par plus de deux à 112 millions de livres.

