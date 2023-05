Analyse clôture AOF France / Europe - Des indices au vert avant les annonces de la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la séance dans le vert en attendant les décisions de la Fed. En début de soirée, la banque centrale américaine communiquera ses annonces de politique monétaire dans sa lutte contre l'inflation. Une hausse de 0,25 point de son principal taux directeur est attendue. Coté statistiques, le taux de chômage dans la zone euro a reculé légèrement en mars à 6,5%. Au chapitre des valeurs, le compartiment du luxe, Hermès en tête, a tiré vers le haut le CAC 40 qui a gagné 0,25% à 7 401,58 points. L'Eurostoxx a progressé de 0,36% à 4 310,18 points.

En Europe, Lufthansa a chuté de 1,49% à 9,50 euros après la présentation de ses résultats trimestriels. La compagnie aérienne allemande a réduit de 20% sa perte nette sur un an à 467 millions d'euros avec un chiffre d'affaires en hausse de 40%, à 7 milliards d'euros et un Ebit ajusté négatif de 273 millions d'euros contre -577 millions en 2021 et -336 en 2019. Au deuxième trimestre, Lufthansa prévoit que sa capacité devrait être portée à environ 82 % du niveau d'avant crise, avec des recettes moyennes jusqu'à 25 % supérieures au niveau de 2019.

Stellantis (-1,82% à 14,46 euros) a figuré parmi les plus fortes baisses du CAC 40 malgré la confirmation de ses perspectives financières au titre de l'exercice 2023, et en dépit de ventes trimestrielles en hausse de 7%, à 1,476 million de véhicules sur la période de janvier à mars. Le groupe automobile prévoit d'afficher une marge opérationnelle courante d'au moins 10% et un flux de trésorerie disponible industriel "positif". De source de marché, c'est le niveau des stocks qui inquiète les investisseurs.

BNP Paribas (-1,18% à 56,29 euros) a dégagé un bénéfice net au titre du premier trimestre allant de janvier à mars de 4,43 milliards d'euros, contre 1,84 milliard un an plus tôt, globalement en ligne avec les attentes des analystes. Le produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires, a progressé sur la période de 1,4, à 12,03 milliards d'euros, contre un consensus de 11,91 milliards d'euros. Le coût du risque, mesurant le niveau de provisionnement pour mauvaises créances, a baissé de 1,4%.

Les chiffres macroéconomiques

En mars 2023, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,5%, en baisse par rapport au taux de 6,6% enregistré en février 2023 et par rapport au taux de 6,8% enregistré en mars 2022. Le taux de chômage de l'UE était de 6% en mars 2023, stable par rapport au taux enregistré en février 2023 et en baisse par rapport au taux de 6,2% enregistré en mars 2022. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Selon le rapport ADP, les créations d'emplois non-agricoles s'élèvent à 296 000 en avril contre un consensus de 148 000 après 142 000 en mars.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite de S&P Global est ressorti à 53,4 en avril alors qu'il était attendu à 53,5 après 52,3 en mars. En avril, le PMI des services est ressorti à 53,6. Il est inférieur au consensus de 53,7 après 52,6 en mars.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services de l'Institute of Supply Management (ISM) est ressorti à 51,9 en avril contre un consensus de 51,8 après 51,2 en mars.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut ont diminué de 1,280 million de barils la semaine dernière , les spécialistes prévoyant -1,100 million de barils après -5,054 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, progressé de 1,743 millions de barils. Le consensus anticipait un repli de 1,157 million de barils. Les stocks des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 1,191 million de baril alors que le marché anticipait une baisse de 1,084 million de barils.

Aux Etats-Unis, le communiqué sur la politique monétaire de la Fed sera publié à 20h00.

Vers 17h40, l'euro a gagné 0,46% à 1,1053 dollar.