Analyse clôture AOF France / Europe - Des Bourses prudentes après la Fed et la Banque d'Angleterre

(AOF) - En repli en cours de séance, les marchés actions européens ont timidement clôturé à la hausse après le relèvement des taux des banques centrales. Les récentes turbulences dans le secteur bancaire les rapprochent d'une pause dans leur resserrement monétaire. La Fed a augmenté hier ses taux directeurs de 25 points de base qui se situe maintenant dans une fourchette entre 4,75 et 5,%. La Banque d'Angleterre a remonté ses taux pour la 11e fois d'affilée de 0,25 point de pourcentage à 4,25%. Le CAC 40 a grappillé 0,11 % à 7 139,25 points et l'Eurostoxx 50 a gagné 0,27 % à 4 207,22 points.

Le distributeur portugais Jeronimo Martins a reculé de 4,25% à 19,82 euros. Il a dévoilé un bénéfice net au quatrième trimestre en hausse de 23% à 171 millions d'euros dans un contexte marqué par une inflation galopante qui a stimulé les ventes - en particulier en Pologne, son marché clé. L'Ebitda a augmenté de 14,8 % à 506 millions d'euros au cours du trimestre, la marge tombant à 7,2 %, contre 7,8 % l'année précédente.

Plus forte hausse de l'indice CAC 40, Sanofi a gagné 5,49% à 95,85 euros, soit un plus haut depuis août 2022, après avoir annoncé que le Dupixent, son traitement phare, pourrait devenir le premier médicament biologique contre la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Le groupe pharmaceutique souligne que cette dernière est la troisième grande cause de décès dans le monde et qu'aucun nouveau traitement n'a été approuvé depuis plus de dix ans.

Plus forte baisse de l'indice CAC 40, Teleperformance a chuté de 2,86% à 214,20 euros. Le gestionnaire de centre d'appels a fait savoir qu'il maintiendrait son offre complète de modération de contenu, y compris le segment le plus offensant, au coeur de " l'affaire colombienne ", contrairement à ce qu'il avait annoncé en novembre dernier. Le groupe revient donc sur sa décision à la suite de la revue exhaustive de son activité de modération de contenu avec ses différentes parties prenantes, et notamment ses collaborateurs, ses clients et ses actionnaires.

Les chiffres macroéconomiques

La Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation, avec une hausse de 25 points de base de son taux directeur, comme anticipée par les économistes. La BoE a ainsi porté son taux à 4,25%. 7 membres du Comité de politique monétaire ont voté en faveur d'une hausse de 25 points de base et 2 membres pour le maintien des taux à 4%.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 191 000 contre un consensus de 197 000 après 192 000 la semaine précédente.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont atteint 640 000 unités en février en rythme annuel, soit moins que le consensus s'élevant à 650 000. Les ventes de janvier s'élevaient à 633 000, chiffre révisé de 670 000.

En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -19,2 en mars 2023, soit au-dessus de l'attente des économistes : -18,3. Il était ressorti à -19,3 au mois de février.

Les stocks américains de gaz ont baissé de 72 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine terminée le 17 mars contre une baisse de 58 milliards la semaine précédente. Les spécialistes tablaient sur une baisse de 75 milliards de pieds cubes de gaz. Les stocks américains sont supérieurs de 504 milliards d'euros à ceux de l'année dernière à la même époque et de 378 milliards de pieds cubes à la moyenne sur cinq ans de 1 549 milliards de pieds cubes. Selon les estimations de l'EIA, le gaz stocké s'élevait à 1 900 milliards de pieds cubes au vendredi 17 mars.

A la clôture, l'euro a gagné 0,33% à 1,0896 dollar.