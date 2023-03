Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Wall Street sur une note mitigée à l'ouverture

Pfizer annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord de fusion définitif en vertu duquel il acquerra Seagen, une société mondiale de biotechnologie qui découvre, développe et commercialise des médicaments anticancéreux transformateurs, pour 229 dollars en espèces par action Seagen, soit une valeur d'entreprise totale de 43 milliards de dollars. Le " Wall Street Journal " qui a divulgué les discussions fin février évoquait une transaction de 30 milliards de dollars. Des discussions engagées l'an dernier par Seagen avec le groupe Merck, qui proposait 40 milliards, se sont conclues par un échec.

Les banques régionales américaines, dont First Republic Bank, sont attendues en forte baisse à Wall Street en dépit des mesures prises par les autorités américaines pour endiguer les risques de contagion liées à la faillite de la Silicon Valley Bank. Hier soir, elles ont annoncé la liquidation ordonnée, non seulement de la Silicon Valley Bank, mais aussi de la Signature Bank, très liée aux cryptomonnaies. Les investisseurs s’inquiètent toujours qu'elles ne soient pas les dernières à mettre la clé sous la porte.

General Electric a annoncé que la centrale électrique Tung Hsiao de Taiwan Power Company (TPC) dans le comté de Miaoli, à Taïwan, a démarré en toute sécurité et avec succès des essais de connexion au réseau en janvier 2023 en utilisant six turbines à gaz aérodérivées GE. Les unités hautement modulaires récemment installées peuvent fournir jusqu'à 180 mégawatts (MW) d'électricité pour soutenir l'approvisionnement intermittent des centrales éoliennes offshore voisines qui sont en cours de construction.

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge pour la dernière séance d'une semaine dominée par la faillite de la banque américaine SVB, entraînant un mouvement de panique du secteur à l'échelle internationale. La cotation de l'établissement californien a été suspendue avant l'ouverture. Plusieurs banques de taille moyenne ou régionales ont souffert et suscité la méfiance d'investisseurs. Le taux américain à 10 ans est tombé est tombé à 3,68%, son plus bas niveau depuis près d'un mois.Le Dow Jones a fléchi de 1,07% à 31 909 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,76% à 11 138 points.

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en ordre dispersé. Des mesures ont été prises par les autorités américaines pour endiguer les risques de contagion liées à la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB), la plus importante depuis la grande crise de 2008. La Fed a annoncé qu'elle mettra à disposition des banques des fonds supplémentaires pour les aider à répondre aux besoins de tous leurs déposants. 25 milliards de dollars seront disponibles. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P reculent de 0,32% tandis que ceux sur le Nasdaq sont en hausse de 0,36%.

