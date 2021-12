Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Wall Street doit digérer sa forte hausse d'hier

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse, mais les futures sur indices ont régulièrement perdu du terrain ces dernières heures. Wall Street doit digérer sa forte progression de mardi. Une bonne nouvelle est pourtant tombée en milieu de journée puisque Pfizer et BioNTech ont déclaré que trois doses de leur vaccin contre le Covid-19 neutralisait le variant du coronavirus Omicron. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,14% et 0,05%. Aucune statistique économique n'est attendue.

Hier à Wall Street

Wall Street a poursuivi son vigoureux rebond alimenté par des nouvelles rassurantes concernant Omicron. Le variant ne semble pas plus dangereux que les autres et ne devrait donc peser sur la reprise mondiale, un scénario redouté à la fin du mois dernier. L'appétit pour le risque a bénéficié aux "techs". Sinon, le déficit de la balance commerciale s'est réduit de 18% en octobre grâce à un bond des exportations alors que les importations ont été ralenties par les problèmes d'approvisionnement. Le Dow Jones a gagné 1,4% à 35 719,43 points. Le Nasdaq a grimpé de 3,03% à 15 592,92 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'évolution hebdomadaire des stocks pétroliers aux Etats-Unis est attendue à 16h30.

Les valeurs à suivre

BlackRock

Le géant de la gestion d'actifs, BlackRock, augmente le nombre de dépositaires pour sa filiale de fonds indiciels (ETF) iShares. Il a signé des accords en ce sens avec BNY Mellon, Citi et JP Morgan, qui viendront en renfort de son partenaire historique State Street. Ces accords concernent les 2 300 milliards de dollars d'ETF listés aux Etats-Unis. La transition des actifs vers les nouveaux fournisseurs devrait commencer au cours du second semestre de 2022 et devrait prendre 18 mois.

Stanley Black & Decker

La société suédoise spécialisée dans la sécurité privée, Securitas, a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir l'activité Solutions de sécurité électronique de Stanley Black & Decker (Stanley Security). Le montant de l'acquisition en numéraire est de 3,2 milliards d'euros, hors dette et trésorerie, ce qui représente un multiple d'environ 13 fois l'EBITDA ajusté estimé de Stanley Security en 2021, y compris des synergies de coûts d'environ 50 millions de dollars, avant les synergies commerciales et les avantages stratégiques.

Pfizer/BioNTech

Pfizer et BioNTech ont déclaré que trois doses de leur vaccin contre le Covid-19 neutralisait le variant du coronavirus Omicron, selon les résultats d'une première étude. Les données montrent qu'une troisième dose du vaccin multiplie par 25 les anticorps neutralisants par rapport à deux doses, ce qui renforce l'intérêt et la nécessité des injections de rappel. Les données préliminaires suggèrent que trois doses fournissent un niveau d'anticorps similaire à celui observé après deux doses contre d'autres variantes apparues avant Omicron, ont déclaré les sociétés.

Visa

Visa a annoncé le lancement du Global Crypto Advisory Practice, une offre au sein de Visa Consulting & Analytics (VCA) conçue pour accompagner ses clients et partenaires dans leur usage des cryptomonnaies. " Grâce à leur travail avec plus de 60 plateformes spécialisées en cryptomonnaie, le réseau mondial de consultants et d'experts produits de Visa dispose d'une expertise approfondie pour aider les institutions financières à évaluer l'opportunité que représente les cryptos ", explique le spécialiste des paiements.