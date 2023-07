Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Wall Street attendu en recul ; les " minutes " de la Fed au menu du jour

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en repli après une journée "off", fête nationale oblige. Les investisseurs prendront connaissance en début de soirée de la publication des " minutes " de la dernière réunion de la Fed, qui devrait leur apporter des clés de compréhension quant au rythme de resserrement monétaire à venir. Les résultats des enquêtes PMI en zone euro, ont montré que l'activité est tombée en contraction, impactant également le sentiment de marché. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 perdent 0,54% et ceux sur le Nasdaq Composite 0,63%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains étaient fermés pour cause de fête nationale (Independance Day).

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie en mai seront publiées à 16h tandis que les Minutes du dernier comité de politique monétaire seront dévoilées à 20h.

Les valeurs à suivre

Apple

Selon la Cour d'appel de Londres, l'entreprise multinationale américaine Apple a enfreint deux brevets d'Optis dans la technologie 4G. Elle vient de perdre son appel pour faire annuler l'accusation de violation de brevets de la société Optis Wireless, un patent troll. Il s'agissait de deux brevets concernés portant sur la technologie 4JG utilisée dans les mobiles (et donc dans les iPhones). La cour d'appel britannique s'aligne ainsi sur la décision de justice du mois de mars 2022, qui concluait que Apple avait bien enfreint les brevets détenus par Optis Cellular Technology LLC.

Meta

Afin de concurrencer le réseau social Twitter, Meta (maison mère de Facebook et Instagram) lance sa nouvelle application sous l'appellation " Threads " (fil en anglais). Connectée à Instagram, cette application est disponible en précommande sur les magasins d'applications mobiles pour iPhone et Android, depuis le 4 juillet. Elle permettra notamment aux utilisateurs d'importer leurs contacts issus de leurs comptes Instagram. L'interface de " Threads " est très similaire à celle de Twitter : un fil de courts messages texte, auxquels il est possible de répondre et de partager.

Netflix

Goldman Sachs a relevé son conseil sur Netflix de " vendre " à " neutre " et son objectif de cours de 230 à 400 dollars. Le géant de la vidéo en ligne, dont le titre gagnait 1% en pré-Bourse, publiera ses résultats trimestriels le 19 juillet prochain.

Nikola

Nikola est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé lundi qu'il allait commencer à liquider les actifs du fabricant de batteries Romeo Power, moins d'un an après l'avoir racheté pour quelque 144 millions de dollars en actions. Le constructeur de camions électriques, introduit en Bourse en 2020, a eu du mal à répondre aux attentes élevées des premiers investisseurs, en raison des coûts élevés des matières premières et de l'accès restreint aux capitaux en 2022. Nikola a cependant doublé ses livraisons au deuxième trimestre 2023.

Rivian

Rivian est attendu en nette hausse après qu'Amazon a annoncé mardi qu'il allait déployer dans les prochaines semaines en Allemagne ses premières camionnettes électriques européennes, produites par le constructeur américain, dans le cadre du basculement prévu de sa flotte vers l'électrique. Le géant du commerce en ligne a précisé que 300 camionnettes électriques allaient être mises en service dans les régions de Munich, Berlin et Düsseldorf, sur les quelque 100 000 véhicules que le groupe a commandé en 2019 à Rivian, dont il est le principal actionnaire.

Tesla

Tesla a enregistré des livraisons record de ses véhicules fabriqués en Chine au deuxième trimestre, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA), alors que la lutte pour les parts de marché s'intensifie. Le constructeur a vendu 93 680 véhicules fabriqués en Chine en juin, soit une hausse de 18,72 % par rapport à l'année précédente, tandis que la seule usine Tesla de Shanghai a livré 78 906 véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine après que la ville a mis fin à un confinement Covid-19 de deux mois.