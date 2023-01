Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Wall Street attendu à la baisse, Goldman Sachs et Morgan Stanley à la peine

Palantir Technologies prévoit des centaines d'embauches cette année malgré la perspective d'un ralentissement économique, a fait savoir son PDG Alex Karp en marge du Forum économique mondial de Davos. L'entreprise de logiciels d'analyse de données s'est préparée à la guerre, aux bouleversements politiques et à l'effondrement de l'économie, mais pas à une pandémie, "la seule catastrophe que nous n'ayons pas prévue", a-t-il ajouté, cité par Reuters.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à - 32,90 en janvier, à comparer avec un consensus de -8,70 et -11,2 en décembre.

(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir la séance à la baisse suite à l'annonce d'une croissance chinoise très faible en 2022. Côté valeurs, les banques américaines déçoivent après la publication de leurs résultats du quatrième trimestre. Goldman Sachs a annoncé un bénéfice net part en baisse de 69% à 1,19 milliard de dollars. Le bénéfice net part de Morgan Stanley chute lui de 41% à 2,24 milliards de dollars. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,24% et 0,30%.

