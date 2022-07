Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une tendance baissière des marchés

(AOF) - Les marchés américains devraient s'ouvrir dans une logique de repli compte tenu d'une conjoncture mondiale préoccupante, dominée par le rebond épidémique en Chine, les difficultés énergétiques sur le continent européen et l'attente des nouvelles données de l'inflation américaine, programmée demain. Une bonne nouvelle cependant du côté des valeurs, PepsiCo est plus optimiste sur sa croissance. Vers 15h, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 perdent respectivement 0,69% et 0,76%.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en baisse. Les investisseurs jouent la prudence dans l'attente mercredi des chiffres de l'inflation pour le mois de juin. L'enjeu est d'importance à une quinzaine de jours de la réunion de la Fed. Si le consensus table sur une hausse de 75 points de base des taux directeurs, un ralentissement de la hausse des prix pourrait conduire la banque centrale à limiter la progression à 50 points pour éviter la récession. Du côté des valeurs, Twitter a chuté avec le refus d'Elon Musk de lancer une offre. Le Dow Jones a perdu 0,52% à 31 173,84 pts, et le Nasdaq, 2,26% à 11 372 pts.

Les chiffres macroéconomiques

Le chiffre est tombé et était attendu et scruté par toutes les bourses mondiales. Les créations d'emplois au mois de juin aux États-Unis s'établissent à 372 000 (contre 268 000 attendues) après 384 000 en mai chiffre révisé de 390 000. Le chiffre d’avril a été révisé de 436 000 à 368 000. De son côté, le taux de chômage est resté inchangé, comme prévu, à 3,6 %.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale s'est légèrement réduit en mai. Il ressort à 85,5 milliards de dollars contre un consensus de 84,9 milliards et après 86,7 milliards en avril (révisé de 87,1 milliards).

Aux Etats-Unis, 235 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont ont été comptabilisées. Les économistes tablaient sur 230 000 après 231 000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre

Gap

La société d'habillement Gap recule de près de 6 % en avant-Bourse suite à un environnement des plus tendus : avertissement sur ses marges au deuxième trimestre, hausse des coûts et annonce du départ de sa directrice générale, Sonia Syngal. Au premier trimestre, Gap avait accusé une perte nette de 162 millions de dollars, soit une perte de 44 cents par action, contre une perte de 166 millions un an plus tôt, ou - 43 cents par action.

PepsiCo

Le spécialiste américain des boissons gazeuses et des snacks, PepsiCo, a relevé sa prévision de croissance pour 2022. Il vise désormais une croissance interne de 10% contre 8% auparavant. Le bénéfice par action ajusté est anticipé à 6,63 dollars. Au deuxième trimestre, le bénéfice net s'est élevé à 1,43 milliard de dollars, soit 1,03 dollar par action contre 2,36 milliards de dollars et 1,70 dollar par action l'an passé. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,86 dollar alors que le marché visait 1,74 dollar.

Dans une lettre adressée à Elon Musk par Twitter et rendue public via la SEC, le réseau social réfute les arguments de l'entrepreneur, selon lesquels il n'a pas respecté ses obligations contractuelles. " Contrairement aux affirmations contenues dans votre lettre, Twitter n'a violé aucune de ses obligations en vertu de l'accord " d'achat lit-on dans cette lettre. Elon Musk avait résilié vendredi l'accord de fusion car il estime que le réseau social contrevient de façon importante à plusieurs dispositions de cet accord et semble avoir fait des déclarations fausses et trompeuses.