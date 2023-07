Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une stabilité des marchés américains

(AOF) - Les indices américains devraient être à l'équilibre pour la première séance de la semaine au moment où les Bourses européennes évoluent en légère hausse après le ralentissement de l'inflation dans la zone euro. En outre, le taux des obligations du trésor américain est quasiment stable à 3,96%. La semaine sera encore rythmée par la publication de résultats semestriels et trimestriels : Amazon, Airbnb, Caterpillar, Electronic Arts, Marriott, Merck & Co, Pfizer, Starbucks... A quelques minutes des premières transactions, les futures du S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,23% et 0,25%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la semaine sur une note positive. L'inflation a encore ralenti au mois de juin, atteignant 4,1% hors alimentation et énergie,en-deçà des 4,6% enregistrés en mai, et légèrement en-dessous des 4,2% attendus par les économistes. Au chapitre des valeurs, Intel, après deux trimestres dans le rouge, a surpris les analystes en affichant un retour aux bénéfices. Le Dow Jones a glané 0,50% à 35 459,29 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,90% à 14 316,66 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago sera connu à 15h45.

Les valeurs à suivre

Loews Corporation

La société holding Loews Corporation a dégagé un revenu net de 360 millions de dollars, soit 1,58 dollar par action au deuxième trimestre 2023 contre 167 millions de dollars, soit 0,68 cents par action, un an plus tôt. L'augmentation du revenu net d'une année sur l'autre est due à la hausse du revenu net de ses filiales consolidées et à l'augmentation des revenus d'investissement nets de la société mère. Sur ce trimestre, sa filiale CNA spécialisée dans les assurances de biens immobiliers affiche un bénéfice net attribuable à 255 millions de dollars contre 170 millions de dollars.

Tesla

Le constructeur automobile américain Tesla envisage de réduire de 6% à 11,9% les prix de plusieurs de ses véhicules Model 3 et Model Y à Hong Kong à partir du 4 août, a rapporté lundi le Hong Kong Economic Times. Au titre de ses résultats du deuxième trimestre, rappelons que Tesla avait publié une marge brute tombée à un plus bas en quatre ans, alors que son patron Elon Musk, a annoncé vouloir continuer la guerre des prix engagée avec ses rivaux.

Walmart

Walmart, le géant américain des supermarchés, a payé 1,4 milliard de dollars pour racheter la participation du fonds spéculatif Tiger Global dans sa société indienne de commerce électronique Flipkart et a également acquis la participation restante de 1% d'Accel dans le groupe, a rapporté le Wall Street. L'acquisition des parts de Tiger Global et Accel permet à Walmart de monter à environ 77% de Flipkart contre 72% auparavant.