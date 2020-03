Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une poursuite du rebond, mais celui-ci reste fragile

(AOF) - Les marchés américains devraient prolonger leur rebond, même si les futures ne cessent de limiter leurs gains. Ils bénéficient des mesures prises ces derniers jours par les Banques centrales pour limiter l'impact sur les marchés financiers et l'économie de la pandémie de coronavirus. L'extension de cette dernier a poussé Accenture à lancer un avertissement et Tesla à fermer son usine californienne. A quelques minute de la cloches, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 1,13% et 2,41%.

Hier à Wall Street

Après avoir ouvert dans le rouge, les marchés américains ont finalement terminé sur une note positive. Les investisseurs ont donc bien accueilli les nouvelles mesures exceptionnelles des banques centrales pour contenir les répercussions du Covid-19. Pour autant, le vrai rebond ne devrait se dessiner qu'à l'annonce de bonnes nouvelles sur le front de la pandémie. Côté valeurs, Marriott a précisé que le dividende payé fin mars serait le dernier jusqu'à ce que la situation s'améliore. Le Dow Jones a gagné 0,95% à 20 087,19 points et le Nasdaq Composite, 2,30% à 7 150,58 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, les ventes de logements anciens du mois de février seront publiés à 15 heures.

Les valeurs à suivre

ACCENTURE

Accenture a abaissé ses prévisions pour l'exercice 2020 en raison de la pandémie de Covid-10. Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 7,48 à 7,70 dollars contre de 7,66 à 7,84 dollars précédemment. La croissance des revenus est prévue entre 3% et 6% contre une précédente fourchette de 6% à 8%. Les devises auront un impact négatif de 1,5 point. Au troisième trimestre, il cible des revenus entre 10,75 et 11,15 milliards de dollars, au mieux en progression de 2% ou au pire en retrait de 2%.

TESLA

Telsa a décidé de suspendre temporairement la production dans son usine de Fremont (Californie), à partir de la fin de la journée du 23 mars, ce qui permettra un arrêt ordonné. La Californie a ordonné hier le confinement de sa population. Les opérations de base se poursuivront afin d'assurer le fonctionnement des opérations de services pour les véhicules et l'énergie ainsi que l'infrastructure de chargement. Dans de nombreux endroits, Tesla est en train de mettre en place des "livraisons sans contact" afin que les clients puissent continuer à prendre livraison de leur véhicule de manière sûre.

PETROLIERE & PARA-PETROLIERES

Les valeurs pétrolières et para-pétrolières devraient fortement progresser à l'ouverture de Wall Street dans le sillage des cours du pétrole. Le cours du baril de WTI s'est envolé de 24% jeudi, sa plus forte hausse en un jour, alors que l'administration américaine a formellement demandé l'achat de 30 millions de barils pour les réserves stratégiques. Le baril de WTI perd 1,03% à 24,96 dollars en ce début d'après-midi.

TIFFANY

Alors que certains redoutent que LVMH abandonne le rachat de Tiffany tant l'écart entre le prix conclu il y a plus de six mois : 135 dollars, et le prix actuel du joailler jeudi, 126 dollars (+13,88%). Le numéro un du luxe aurait cependant trouvé la parade lui permettant de mener à bien son offre sans "surpayer" sa cible. Selon Bloomberg, il envisage d'acheter des actions de sa cible directement en Bourse.