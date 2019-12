Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une poursuite du rebond

(AOF) - Les marchés actions américains devraient continuer de progresser grâce au regain d'optimisme sur le déroulement des négociations commerciales. Après les commentaires optimistes de Donald Trump hier, la Chine a indiqué que les rapports avec les Etats-Unis restaient "étroits". Aucune avancée concrète n'est cependant à signaler. Les statistiques économiques sont par ailleurs meilleures que prévu. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 gagnent 0,26% à 3 119 points et ceux sur le Nasdaq Composite, 0,35% à 8 324,25 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont rebondi mercredi, dans un contexte d'apaisement des tensions commerciales. Selon Bloomberg, Washington et Pékin auraient réalisé des progrès vers un accord partiel. Cette information a soutenu les indices face à une enquête ADP bien décevante et à un ISM des services inférieur aux attentes. Côté valeurs, Alphabet a tiré son épingle du jeu. Le Dow Jones a gagné 0,53%% à 27 649,78 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,54% à 8 566,67 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 47,2 milliards de dollars en octobre, une performance supérieure à ce qu'attendait le consensus Reuters (48,7 milliards de dollars). Il s'élevait à 51,1 milliards de dollars en septembre, chiffre révisé de 52,5 milliards de dollars.

Aux Etats-Unis, 203 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 30 novembre, à comparer avec un consensus Reuters de 215 000 et 213 000 la semaine précédente.

Suivront les commandes à l'industrie d'octobre à 16 heures.

Les valeurs à suivre

TIFFANY & CO

Tiffany & Co a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Le joailler américain en passe d'être racheté par LVMH a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de 78,4 millions de dollars, ou 65 cents par action, contre 94,9 millions, ou 77 cents par action un an plus tôt. Le consensus FactSet tablait sur 87 cents. Le chiffre d'affaires net est resté globalement stable à 1,015 milliard de dollars, alors que les analystes attendaient 1,037 milliard. Les ventes dans la région Amérique ont reculé de 4% à 423 millions mais progressé de 19% au Japon à 169 millions.

UNITED AIRLINES

United Airlines a annoncé jeudi qu'Oscar Munoz, le directeur général, deviendra président exécutif du conseil d'administration en mai 2020. En parallèle, J. Scott Kirby, l'actuel président, succédera à Munoz à la direction générale de la compagnie aérienne américaine. « Avec United se trouvant dans une position plus forte que jamais, le moment est venu de passer le relais à un nouveau leader », a déclaré Oscar Munoz.