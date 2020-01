Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une ouverture sous le signe de la prudence, la signature de l'accord sino-américain en vue

(AOF) - Wall Street devrait ouvrir sur un biais baissier ce mercredi. Les investisseurs jouent la prudence dans l'attente de la signature de l'accord de « phase 1 » entre les Etats-Unis et la Chine. A cette occasion, les termes complets de ce deal commercial devraient être communiqués. La prudence est aussi alimentée par l'intention des Etats-Unis de maintenir les droits de douane existants sur les importations chinoises d'ici la conclusion d'un accord de « phase 2 ». Vers 15h, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq Composite cèdent respectivement 0,26% et 0,14%.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé mardi. Cette séance a marqué le début de la saison des résultats aux Etats-Unis, avec en particulier JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo. Si les deux premières banques ont fait mieux que prévu, ce n'est pas le cas de la troisième. Une information Bloomberg a quelque peu chagriné les investisseurs : les Etats-Unis ne devraient plus abaisser leurs droits de douane vis-à-vis des importations chinoises d'ici la présidentielle de novembre. Au final, le Dow Jones a grappillé 0,11% à 28 939,67 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,24% à 9 251,33 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production a progressé de 0,1% en décembre 2019 après avoir été stable en novembre. Le consensus Briefing.com s'élevait à +0,2%. Corrigé de l'énergie et de l'alimentation, deux composantes volatiles, l'indice des prix à la production a augmenté de 0,1% en décembre contre -0,2% en novembre et un consensus Briefing.com de +0,2%.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à 4,80 en janvier 2020 contre 3,50 en décembre 2019 et un consensus Reuters de 3,55.

Les valeurs à suivre

BANK OF AMERICA

Quatrième banque américaine à présenter ses comptes du troisième trimestre, Bank of America a surpris favorablement. Elle a enregistré un bénéfice net en baisse de 4% à 6,99 milliards de dollars, soit 74 cents par action. Ce dernier est supérieur au consensus FactSet de 68 cents par action. Le produit net bancaire a reculé de 1% à 22,35 milliards de dollars alors que Wall Street visait 22,68 milliards. Bank of America a notamment bénéficié de la hausse des profits activités de marché, dont le bénéfice net a augmenté de 13% à 574 millions de dollars.

BLACKROCK

BlackRock a présenté des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre. Sur cette période, le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net augmenter de 40% à 1,3 milliard de dollars, soit 8,29 dollars par action. En données ajustées, il est ressorti à 8,34 dollars à comparer au consensus Refinitif de 7,69 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a augmenté de 15,8% à 3,98 milliards de dollars.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs a dévoilé des résultats moindres que prévu. Au quatrième trimestre, la célèbre banque d'affaires américaine a enregistré un bénéfice net part du groupe qui a chuté de 24% à 1,92 milliard de dollars, soit 4,69 dollars par action. Le bénéfice par action est inférieur au consensus FactSet s'élevant à 5,47 dollars. Historiquement les analystes éprouvent beaucoup de difficultés à anticiper les bénéfices du groupe en raison de l'importance et de la volatilité des rémunérations.

UNITEDHEALTH

UnitedHealth a publié des résultats trimestriels contrastés. Au quatrième trimestre 2019, le numéro un de l'assurance santé aux Etats-Unis a réalisé un bénéfice net en hausse de 16,4% à 3,54 milliards de dollars, ou 3,68 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 3,9 dollars, soit au-dessus du consensus FactSet de 3,78 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,3% à 60,9 milliards alors que Wall Street tablait sur 61,02 milliards. Les primes ont augmenté de 6% à 47,63 milliards. Le consensus attendait 47,51 milliards.