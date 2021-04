Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une ouverture sans grand changement

(AOF) - Wall Street devrait ouvrir proche de l'équilibre ce jeudi. Les investisseurs optent pour la prudence dans un contexte marqué par les inquiétudes entourant la progression de la pandémie de Coronavirus en Inde, au Brésil et au Japon. Pourtant, les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient meilleures que prévu. Au chapitre des valeurs, AT&T, American Airlines et Whirpool seront à surveiller après la publication de leurs résultats trimestriels. Vers 15h, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq Composite cèdent respectivement 0,04% et 0,09 %.

Hier à Wall Street

Après deux séances dans le rouge, Wall Street est reparti de l'avant mercredi. Les investisseurs misent sur un rebond rapide de l'économie américaine, grâce à la politique accommodante de la Fed et aux mesures de relance mises en place. Cela a relégué en arrière-plan (pour le moment) la progression de la pandémie de Covid-19 en Inde, au Brésil et au Japon ; la volatilité du compartiment obligataire, ainsi que la déception Netflix. Au son de la cloche, le Dow Jones a pris 0,93 % à 34 137,31 points et le Nasdaq Composite, +1,19% à 13 950,22 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, 547 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 17 avril, contre un consensus Reuters de 617 000 et après 586 000 (chiffre révisé de 576 000) la semaine précédente.

Les investisseurs prendront également connaissance de l'indice des indicateurs avancés de mars (16h) et les ventes de logements anciens de mars (16h).

Les valeurs à suivre

AMERICAN AIRLINES

American Airlines a dévoilé jeudi des résultats du premier trimestre 2021 toujours impactés par la crise du Covid-19. Entre janvier et mars, la compagnie aérienne américaine a ainsi accusé une perte par action ajustée de 4,32 dollars, alors que le consensus FactSet visait une perte moins lourde à -4,30 dollars par action. De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 4,01 milliards de dollars (-52,9% sur un an). C'est également inférieur aux prévisions du marché qui s'établissaient à 4,04 milliards de dollars.

AT&T

L'opérateur télécoms et groupe de médias AT&T a présenté des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Son bénéfice net s'est élevé à 7,5 milliards de dollars, soit 1,04 dollar par action, à comparer avec 4,6 milliards de dollars, soit 63 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 86 cents, soit 8 cents de mieux que le consensus. Son chiffre d'affaires a progressé de 2,7% à 43,90 milliards de dollars, dépassant également les attentes : 42,69 milliards de dollars.

BIOGEN

Biogen a publié un bénéfice de 410,2 millions de dollars au cours du premier trimestre 2021, soit 2,69 dollars par action, après un bénéfice de 1,4 milliard de dollars, ou 8,08 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action de la biotech s'établit à 5,34 dollars, pour un consensus FactSet de 4,97 dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de 25% à 2,694 milliards de dollars, pénalisé par la concurrence des génériques et les décisions de la FDA concernant son traitement contre la sclérose. Il reste cependant supérieur aux attentes du marché (2,65 milliards).

DOW

Le groupe chimique Dow a généré des profits plus élevés que prévu grâce à des hausses de prix. Au premier trimestre, il a généré un bénéfice net, part du groupe, de 991 millions de dollars, soit 1,32 dollars par titre, contre 239 millions de dollars, soit 32 cents par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,36 dollar, soit 22 cents de mieux qu'anticipé par les marchés. Les revenus ont bondi de 22% à 11,88 milliards de dollars alors que Wall Street visait 11,09 milliards de dollars.

WHIRLPOOL

Le numéro un mondial de l'électroménager Whirlpool a rehaussé ses objectifs annuels à la suite d'une performance trimestrielle très solide. Il cible désormais un bénéfice par action compris entre 22,50 et 23,50 dollars au titre des activités poursuivies au lieu d'une fourchette précédente de 19 à 20 dollars. Le groupe table par ailleurs désormais sur une croissance annuelle de 13% des ventes contre 6% auparavant.