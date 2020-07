Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une ouverture prudente après un rapport ADP contrasté

(AOF) - Les marchés actions américains pourraient débuter la séance proches de l'équilibre après par des créations d'emplois décevantes dans le secteur privé en juin. Toutefois le chiffre de mai a subi une révision majeure puisque ADP annonce désormais plus de 3 millions de créations d'emplois. L'enjeu est d'importance alors que Wall Street a clairement anticipé une reprise en "V" de l'économie. Dans cadre, l'ISM manufacturier de juin est attendu tout à l'heure avec impatience. Vers 15h, les futures sur S&P500 gagnent 0,06% à 3 092 points tandis que ceux sur Nasdaq abandonnent 0,02% à 10 145 points.

Hier à Wall Street

L'indice S&P 500 a progressé de 1,54% à 3 100,29 points, portant ses gains à 20% sur le trimestre. Les Bourses ont été soutenus mardi par une confiance des consommateurs meilleure que prévu en juin. Elles ont en outre bénéficié de bonnes publications dans le secteur des semi-conducteurs : Xilinx et Micron. Les investisseurs ont fait fi de la résurgence de l'épidémie de Covid-19 dans plusieurs Etats américains. Le Dow Jones gagné 0,85% à 25 812,88 points mardi et 17,8% sur le trimestre. Le Nasdaq Composite a progressé de respectivement 1,87% à 10 058,77 points et 30,6%.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur privé américain a créé 2,369 millions d'emplois au mois de juin, selon ADP. Les économistes tablaient sur 3 millions après 3,065 millions en mai (chiffre révisé de - 2,76 millions).

L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en juin est attendu à 16 heures en même temps que les dépenses de construction en mai.

Les stocks de pétrole aux Etats-Unis seront publiés à 16h30 et les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed à 20 heures.

Les valeurs à suivre

BOEING

Boeing n'aurait pas soumis à l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) des documents détaillant les changements apportés au système anti-décrochage MCAS du 737 MAX. C'est ce qu'a rapporté Reuters sur la base d'un rapport gouvernemental que le média a pu consulter. Rappelons que le système MCAS avait été mis en cause après deux catastrophes aériennes.

CAPRI HOLDINGS

Capri Holdings, propriétaire des marques Michael Kors et Versace et Jimmy Choo, s'attend à une chute de 70% de ses ventes au premier trimestre clos fin juin en raison de la crise du Covid-19. Les analystes tablaient sur une chute de 46,7%, selon Refinitiv. La fermeture de la grande majorité des boutiques en Europe, en Asie et en Amérique du Nord au mois de mars et en avril a fortement pénalisé la société, comme l'ensemble du secteur du luxe. Le groupe américain a également indiqué que depuis la réouverture de l'économie, ses ventes se redressaient plus rapidement qu'escompté.

CONSTELLATION BRANDS

Constellation Brands a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, les vins et spiritueux ont plus que compensé des ventes de bières décevantes. La perte nette du géant américain de la boisson alcoolisée, propriétaire des marques Corona, Robert Mondavi and Svedka Vodka, est ressortie au trimestre clos fin mais à 177,9 millions de dollars, ou 94 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,3 dollars, contre un consensus de 1,99 dollar. Le chiffre d'affaires a reculé de 6% à 1,96 milliard. Wall Street visait 1,94 milliard.

FEDEX

FedEx a fait état d'un bénéfice au quatrième trimestre de son exercice clos au 31 mai 2020 de 2,53 dollars par action, au-dessus du consensus FactSet de 1,58 dollar. Le chiffre d'affaires du spécialiste du fret ressort à 17,4 milliards de dollars, contre une attente des analystes de 16,4 milliards. La société a mis en avant le fait que la progression des achats en ligne dans le contexte du Covid-19 a compensé la hausse des coûts ainsi que la diminution des marges.

GENERAL MILLS

General Mills a levé le voile sur des résultats supérieurs aux attentes lors de son quatrième trimestre fiscal 2020 (clos fin mai). Ainsi, le géant américain de l'agroalimentaire a publié un bénéfice net de 625,7 millions de dollars sur la période, ou 1,02 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 570,2 millions de dollars, ou 94 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ajusté ressort à 1,10 dollar, dépassant les prévisions du consensus FactSet (1,06 dollar).

MACY'S

Macy's a publié une perte nette par action ajustée au premier trimestre (clos au 2 mai 2020) 2,03 dollars par action, en ligne avec le consensus FactSet. Le ventes de la chaine de magasins ressortent à 3,017 milliards, correspondant également à l'attente des analystes. L'entreprise américaine a précisé que la quasi totalité de ses établissements ont rouvert. Elle a rappelé avoir retiré ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2020 et qu'elle ne fournirait pas de perspectives financières pour le moment.