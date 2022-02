Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une ouverture positive

(AOF) - Les marchés actions américains pourraient débuter en légère hausse après le net repli de la veille. L’inquiétude suscitée par la flambée de l’inflation américaine continue de peser. Certains économistes estiment que la Fed sera contrainte de resserrer plus fortement que prévu sa politique monétaire le mois prochain. Depuis quelques semaines, chaque indicateur économique peut cependant faire varier les prévisions. A cet égard, l’indice de confiance des consommateurs de février est attendu à 16h. Vers 14h50, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 gagnent 0,13% et 0,2%.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en net repli après l'annonce d'une nouvelle accélération de l'inflation en janvier, au plus haut depuis 40 ans. L'ampleur inattendue de la hausse des prix renforce la crainte d'un sérieux durcissement de la politique monétaire de la Fed à partir du mois prochain. Sur le marché obligataire, le rendement du 10 américain est passé au-dessus de la barre des 2% pour la première fois depuis l'été 2019. Au chapitre des entreprises, Coca, Disney, Pepsi ou encore Twitter ont publié. Le Dow Jones a perdu 1,47% à 35 241,59 points. Le Nasdaq a cédé 2,1% à 14 185,64 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en février est attendu à 16h.

Les valeurs à suivre

Apollo

Worldline gagne plus de 6% à 46,905 euros, soutenu par l'information de presse selon laquelle le fonds Apollo serait proche d'annoncer le rachat de l'activité de terminaux de paiement du groupe français pour 2,3 milliards de dollars (2,02 milliards d'euros).

Expedia

Expedia bondit de presque 6% en préouverture de Wall Street, ce vendredi, dans le sillage de ses résultats du quatrième trimestre 2021. Le groupe d'agences de voyage en ligne a dégagé un bénéfice net de 276 millions de dollars sur la période, à comparer avec une perte de 412 millions de dollars un an plus tôt. De son côté, le chiffre d'affaires d'Expedia a atteint 2,28 milliards de dollars (+148% sur un an et -19% par rapport au quatrième trimestre 2019), contre un consensus de 2,29 milliards.

Goodyear

Goodyear ne s’est pas dégonflé au quatrième trimestre 2021 en réalisant des résultats bien supérieurs aux attentes. Ainsi le fabricant américain de pneumatiques a dégagé un bénéfice net de 553 millions de dollars sur la période, ou 1,93 dollar par action, à comparer avec un bénéfice de 63 millions de dollars, ou 27 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 57 cents, ce qui dépasse largement le consensus FactSet (32 cents).

Novavax

Novavax a annoncé que son vaccin contre le Covid avait un taux d'efficacité de 80% chez les adolescents. Les résultats proviennent d'un essai clinique de phase 3 qui s'est déroulé lorsque la souche delta était la plus dominante du virus. La Food and Drug Administration examine actuellement la demande de la société d'autoriser son vaccin à base de protéines chez les adultes ; les injections ont déjà été autorisées au Royaume-Uni et en Europe.

Under Armour

Under Amour a publié un bénéfice au quatrième trimestre 2021 de 109,7 millions de dollars, soit 23 cents par action, contre 184,5 millions, ou 40 cents par action un an plus tôt. En donnés ajustées, le BPA ressort à 14 cents pour un consensus de FactSet de 6 cents. Les ventes de l'équipementier sportif ont progressé de 9% à 1,53 milliard de dollars, alors que le consensus visais 1,47 milliard. Un montant qui inclut une croissance de 15% en Amérique du Nord à 1,1 milliard.