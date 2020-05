Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une ouverture indécise

(AOF) - Au lendemain d'une forte progression, les marchés actions américains devraient reprendre leur souffle et ouvrir proches de l'équilibre. Le contexte général reste marqué par les inquiétudes concernant la pandémie de Covid-19 et les tensions sino-américaines. L'imminence de l'audition de Jerome Powell, le président de la Fed, invite également à une certaine prudence. Côté valeurs, les investisseurs arbitreront les résultats trimestriels du jour, à l'image de Walmart, Kohl's et Home Depot. Vers 15h, les futures sur le Dow Jones cèdent 0,09 % et ceux sur le Nasdaq Composite grappillent 0,13 %.

Hier à Wall Street

Les marchés financiers ont retrouvé le sourire hier. Ils le doivent en grande partie à la biotech Moderna, qui a indiqué que les premiers tests cliniques de son potentiel vaccin contre le Covid-19 ont été concluants. Jerome Powell a également aidé, après avoir affirmé à l'émission "60 Minutes" que la Fed n'était "pas à court de munitions" pour soutenir l'économie. La nouvelle forte progression des cours du pétrole a été également un carburant de la hausse. Le Dow Jones a gagné 3,97% à 25 597,37 points et le Nasdaq a progressé de 2,43% à 9 234,83 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, 891 000 mises en chantier ont été comptabilisées en avril 2020 en rythme annuel. Le consensus Briefing.com tablait sur 950 000, après 1,276 million en mars (chiffre révisé de 1,216 million). Par ailleurs, 1,074 million de permis de construire ont été enregistrés en avril 2020. Le consensus visait 1 million, après 1,356 million en mars (chiffre révisé de 1,353 million).

Les valeurs à suivre

BAIDU

Le groupe technologique chinois coté à Wall Street, Baidu, devrait progresser grâce à une performance trimestrielle meilleure que prévu. Au premier trimestre, il a enregistré un bénéfice net de 41 millions de yuans (6 millions de dollars) contre une perte nette de 372 millions de yuans un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,25 dollar, supérieur au consensus de 54 cents.

HOME DEPOT

Home Depot a publié un bénéfice par action ajusté au premier trimestre 2020 de 2,08 dollars, inférieur au consensus FactSet de 2,27 dollars. Le chiffre d'affaires du distributeur américain de l'équipement pour la maison ressort, à 28,26 milliards au dessus de l'estimation des analystes de 27,56 milliards. La société a précisé qu'elle suspend ses prévisions financières pour l'exercice actuel en raison des incertitudes des effets de la pandémie de Covid-19 sur son activité. Elle indique, par ailleurs, maintenir son dividende trimestriel de 1,5 dollar, payable le 18 juin.

KOHL'S

Khol's a dévoilé une perte plus marquée que prévu au premier trimestre, pénalisé par les mesures de confinement qui ont éloigné les consommateurs de ses magasins. Le grand magasins a accusé une perte nette de 541 millions de dollars, ou 3,5 dollars par action, contre un bénéfice de 62 millions, ou 38 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte est ressortie à 3,2 dollars par action, contre un consensus de -1,67 dollar. Le chiffre d'affaires a chuté de 40,6% à 2,428 milliards. Wall Street tablait sur 2,453 milliards.

MODERNA

Moderna a annoncé son intention de lever 1,34 milliard de dollars sur le marché afin de financer le développement de son prometteur vaccin mRNA-1273 du Covid-19. La biotech américaine, qui a clôturé hier sur un gain de 25% à 80 dollars, va émettre 17,6 millions d'actions au prix unitaire de 76 dollars par titre. La décote proposée apparaît faible de prime abord eu égard au stade clinique du vaccin. Si l'essai de phase 1 a été concluant, il reste encore à passer l'essai de phase 2 (plusieurs centaines de cobayes), puis de phase 3 (plusieurs milliers).

WALMART

Walmart a publié un bénéfice par action ajusté au premier trimestre de son exercice 2021 de 1,18 dollar, au dessus du consensus FactSet de 1,12 dollar. Le chiffre d'affaires du géant de la distribution ressort à 134,62 milliards, également supérieur à l'attente des analystes de 132,69 milliards. La société a précisé que ces ventes digitales ont augmenté de 74% au cours de cette période.

WALT DISNEY

The Walt Disney Company a annoncé lundi que Kevin Mayer, dirigeant de la division Direct-to-Consumer & International, dont la plateforme de streaming Disney+ fait partie, quitte le groupe. Kevin Mayer prend la direction de l'application de vidéo TikTok, propriété de la société chinoise Bytedance Technology.