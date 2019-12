Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une ouverture favorable malgré des commandes de biens durables décevantes

(AOF) - Wall Street devrait ouvrir sur une note positive ce lundi, les indices profitant toujours de l'optimisme sur le dossier commercial. Donald Trump a annoncé ce week-end que les Etats-Unis et la Chine signeraient très prochainement leur accord de « phase 1 ». Cela permet de contrebalancer (pour le moment) la baisse surprise des commandes de biens durables de novembre (-2% contre +1,4% attendu). Suivront à 16h les ventes de logements neufs. Côté valeurs, Tesla sera à surveiller. Vers 14h50, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq Composite progressent respectivement de 0,21% et 0,33%.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en hausse vendredi. Les indices ont ainsi décroché de nouveaux records. Les investisseurs sont rassurés par la perspective de la signature de l'accord commercial de "phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine en janvier. Par ailleurs, la croissance américaine a été confirmée à 2,1% au troisième trimestre, tandis que l'inflation "core" est ressortie inférieure aux attentes, confortant la politique monétaire accommodante de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0,28% à 28 455,09 points. Le Nasdaq a grimpé de 0,42% à 8 924,96 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont baissé de 2% en novembre 2019. Le consensus Reuters tablait sur une hausse de 1,4% après +0,2% en octobre.

Les investisseurs prendront connaissance des ventes de logements neufs de novembre à 16 heures.

Les valeurs à suivre

APACHE CORPORATION

Total a signé un accord avec Apache Corporation en vue d'acquérir une participation de 50% et le statut d'opérateur du très prometteur bloc 58, situé au large du Suriname. Cette opération renforce la présence du groupe franaçis dans le bassin prolifique du Guyana-Suriname. Le bloc 58 est situé dans le prolongement des découvertes majeures réalisées dans le bloc adjacent guyanais de Stabroek. Le puits d'exploration Maka-1 est en train d'être foré sur le bloc 58, à une profondeur d'eau d'environ 1 000 mètres et les résultats préliminaires confirment le potentiel de la licence.

SYNTHORX

Sanofi a annoncé son intention de lancer lundi l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Synthorx au prix de 68 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire. L'offre est réalisée conformément à l'accord et au plan de fusion datés du 7 décembre 2019. Elle expirera une minute après 23 h 59, heure de New York, le mercredi 22 janvier 2020, sauf si elle est prolongée.

TESLA

Tesla aurait obtenu un nouveau prêt de 10 milliards de yuans (environ 1,4 milliard de dollars) d'un consortium bancaire chinois sur une durée de cinq ans pour son usine de Shanghai. C'est ce qu'a rapporté Reuters sur la base de trois sources proches du dossier. Le titre du constructeur de véhicules électrique devrait en profiter à l'ouverture des marchés actions américains.