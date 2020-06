(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir en légère hausse ce mardi. Les investisseurs saluent toujours les effets positifs pour l'économie de la sortie progressive de confinement. Pour autant, la difficulté sera de conserver cette tendance jusqu'à la clôture, dans un contexte non dénués de risques : larges manifestations dans les grandes villes américaines (menaces de Donald Trump de déployer l'armée) et persistance des tensions sino-américaines. Vers 14h50, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq Composite prennent respectivement 0,62% et 0,30%.

Hier à Wall Street

En repli à l'ouverture, les marchés américains ont toutefois fini hausse malgré les violences dans de nombreuses grandes villes américaines, qui pourraient peser sur l'activité, et les tensions commerciales persistantes. Les investisseurs ont été rassurés par les statistiques du jour. L'indice ISM manufacturier de mai a rebondi de son plus bas niveau depuis 11 ans, signe que le pire de la crise du coronavirus est passé. Au chapitre des valeurs, le parfumeur Coty a bondi. Le Dow Jones a gagné 0,36% à 25 475,02 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,66% à 9 552,05 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur majeur n'est attendu aujourd'hui.

Les valeurs à suivre

BOEING

Le brésilien Embraer a annoncé lundi soir que des procédures d'arbitrage avaient été engagées avec l'américain Boeing suite à l'abandon de leur projet de rapprochement. Embraer s'estime lésé par la décision prise fin avril par Boeing d'annuler les noces. Les deux groupes avaient prévu de créer d'une part, une coentreprise regroupant les activités d'Embraer dans le domaine de l'aviation commerciale et d'autre part, une seconde coentreprise chargée de développer de nouveaux marchés pour l'avion de transport de moyenne capacité et de mobilité aérienne C-390 Millennium.

LULULEMON ATHLETICA

Selon une source de marché, Wells Fargo aurait abaissé sa recommandation de Surpondérer à Pondération en ligne sur le spécialiste canadien dans l'habillement sportif Lululemon Athletica.

MONEYGRAM INTERNATIONAL/WESTERN UNION

Western Union aurait, selon l'agence de presse américaine Bloomberg, fait une offre de rachat auprès du spécialiste des transferts de fonds MoneyGram International.