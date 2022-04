Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une ouverture dans le rouge, dans le sillage de l'Europe

Twitter est en discussions avancées pour se vendre à Elon Musk et pourrait finaliser un accord lundi, affirme la presse américaine. Il y a 10 jours, le fondateur de Tesla avait proposé 43 milliards de dollars pour racheter le réseau social. " Les deux parties ont travaillé toute la nuit pour parvenir à un accord qui serait évalué à 54,20 dollars par action, selon ces personnes. Il n'y a aucune garantie qu'elles y parviennent " précise le Wall Street Journal.

Coca-Cola a publié un bénéfice au premier trimestre 2022 de 2,78 milliards de dollars, soit 64 cents par action, contre 2,25 milliards, ou 52 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Cela inclut un impact de 1% à 2% lié au retrait du groupe du marché russe. Le consensus ne visait que 58 cents par action. Le chiffre d'affaires de la célèbre marque de sodas a progressé quant à lui de 16,3% à 10,49 milliards de dollars, alors que les analystes de FactSet en attendaient 9,83 milliards.

L'Allemagne commanderait à Boeing 60 exemplaires de l'hélicoptère de transport CH-47F Chinook. Le montant du deal avoisinerait les 5 milliards d'euros. C'est du moins ce qu'a rapporté ce dimanche Bild am Sonntag, sur la base de sources gouvernementales.

(AOF) - Les indices américains devraient eux aussi ouvrir en repli lundi, dans le sillage de l'Europe, après avoir nettement chuté vendredi. Les investisseurs s'inquiètent en effet des perspectives de croissance mondiale, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, par le reconfinement en Chine, qui risque de ralentir à nouveau les échanges commerciaux, ainsi que par la normalisation des politiques monétaires qui s'annoncent en raison de l'inflation galopante. La saison des résultats trimestriels, elle, se poursuit. En pré-ouverture, le Dow Jones et le Nasdaq cèdent 0,7% chacun.

